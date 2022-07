La regina Elisabetta II è rock con gli occhiali da sole: sfida il caldo con cappotto e guanti La regina Elisabetta II è volata a Edimburgo, è tornata ad apparire in pubblico durante la parata militare di Reddendo, evento che celebra le guardie del corpo dei reali in Scozia. Per l’occasione ha sfidato il caldo in azzurro con cappotto e guanti coordinati, aggiungendo al look un paio di occhiali da sole rock.

La regina Elisabetta II è apparsa ancora una volta in pubblico. Nonostante abbia ridotto drasticamente gli impegni ufficiali per preservare la sua salute , ha voluto presenziare alla tradizionale parata Queen's Body Guard for Scotland che si è tenuta ieri a Edimburgo presso il palazzo di Holyroodhouse. Ad accompagnarla c'era il principe Carlo ma è stata lei ad attirare tutti i riflettori su di sé. Ha sorriso ai fotografi e ha salutato i sudditi, dando prova di essere più in forma che mai a 96 anni. Per l'occasione ha puntato su uno dei suoi classici completi pastello, aggiungendo un tocco rock con un paio di occhiali da sole.

La regina Elisabetta torna in pubblico col bastone

Ieri i giardini della residenza reali di Edimburgo sono stati "invasi" da 300 ufficiali e arcieri in occasione della parata militare di Reddendo, evento che celebra le guardie del corpo dei reali in Scozia. Ad assistere allo spettacolo in prima fila non poteva che esserci la regina che, nonostante il bastone da passeggio a cui ormai non può più rinunciare, è apparsa elegante e in forma al fianco del figlio Carlo. Se in passato durante la cerimonia la sovrana riceveva in dono due frecce su un cuscino di velluto, ora il tutto è stato sostituito da un regalo simbolico, ovvero le chiavi della città di Edimburgo.

La regina Elisabetta II col bastone

Il look azzurro di Elisabetta II

Per un evento tanto importante e simbolico Elisabetta II non ha rinunciato allo stile. Ha sfoggiato uno dei suoi amati completi pastello, questa volta in azzurro, sfidando il caldo con cappottino e cappello coordinati. Non sono mancate le scarpe di pelle nera e la borsetta abbinata, anche se a fare la differenza sono stati i guantini in tinta con il look. Al collo portava le immancabili collane di perle, mentre sul petto spiccavano delle maxi spille di diamanti della collezione reale. Il dettaglio che ha reso l'outfit super rock? Gli occhiali da sole ovali con le lenti sui toni del marrone. Nonostante i 96 anni, la sovrana ha ancora una volta dato prova di essere un'icona fashion.