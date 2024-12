video suggerito

I look della Prima della Scala 2024: tra gli ospiti trionfano sobrietà e tanti vestiti neri Sabato 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano si è tenuta la Prima, che segna l'inaugurazione della stagione operistica 2024/2025. Da Gianmarco Tamberi ad Achille Lauro, passando per Roberto Bolle e Nicoletta Manni, scopriamo i look delle star.

A cura di Arianna Colzi

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti

Come ogni 7 dicembre a Milano è andato in scena uno degli spettacoli più attesi in tutto il mondo: la Prima della Scala 2024, che segna l'inizio della nuova stagione operistica 2024/2025. Quest'anno ad aprire la stagione è stata La Forza del Destino, opera di Giuseppe Verdi del 1863. Come ogni anno erano presenti le istituzioni: dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, passando per il sindaco di Milano Beppe Sala e la senatrice a vita Liliana Segre. Nel foyer del teatro, come di consueto, si sono avvicendate star e volti delle istituzioni: da Pierfrancesco Favino ad Achille Lauro fino a Gianmarco Tamberi e Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala dal 2023. Come da dress code per la Prima trionfa sempre il nero, con seta, velluto e pizzi che fanno da padroni. Vediamo i look delle star alla Prima 2024.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti: elegantissimi

L'attore Pierfrancesco Favino e l'attrice Anna Ferzetti, marito e moglie, erano elegantissimi nel foyer del Teatro alla Scala in un abito chiffon luminosissimo lei e in uno smoking con papillon lui.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti

Achille Lauro: misterioso con mantello

A pochi giorni dalla finale di X-Factor gli occhi erano tutti per lui: Achille Lauro, sfuggente e misterioso con uno smoking Giorgio Armani e mantello in velluto. Impeccabile.

Achille Lauro in Giorgio Armani

Nicoletta Manni: étoile splendente

L'étoile del Teatro alla Scala, Nicoletta Manni, ha brillato con un abito dal corpetto scintillante nude e una gonna lunga in velluto. Perfetta ed elegantissima accompagnata dal collega e compagno Timofej Andrijashenko, in Giorgio Armani Privé lei, in smoking Giorgio Armani lui.

Nicoletta Manni in Giorgio Armani Privé

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi in total black

Total black anche per il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, insieme alla moglie Chiara Bontempi. Entrambi emozionatissimi hanno indossati due abiti firmati Giorgio Armani. Nel foyer, entrambi con cappotti total black, hanno mostrato i loro look: Tamberi con uno smoking d'ordinanza, mentre Bontempi con un abito sparkling nero con silhouette a sirena.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi in Giorgio Armani

Chiara Bazoli: addio al total black

Chiara Bazoli, compagna del sindaco di Milano Beppe Sala, è stata una delle poche star a optare per uno splendido verde smeraldo. Niente total black quindi ma un abito senza spalline con corsetto shimmering e una gonna in velluto con motivi floreali ricamati. Il primo cittadino, invece, sceglie uno smoking nero perfetto per l'occasione.

Chiara Bazoli e Beppe Sala