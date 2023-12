Come vestirsi alla Prima della Scala: regole di stile per la serata più elegante della stagione L’inaugurazione della stagione operistica è uno degli eventi mondani più attesi dagli appassionati di Opera lirica. Ma per partecipare a questa serata è importante seguire un rigoroso dress code.

A cura di Annachiara Gaggino

Barbara Palvin e Dylan Sprouse alla Prima della Scala 2021

Inizia una nuova stagione operistica per il Teatro alla Scala. Ogni 7 dicembre la città di Milano omaggia due istituzioni, Sant'Ambrogio e il tempio della lirica, tra i palcoscenici da più importanti al mondo, mettendo in scena da oltre 70 anni lo spettacolo più atteso: la Prima.

Beppe Sala e Chiara Bazoli alla Prima della Scala nel 2022

Una serata che vede nel foyer ospiti di eccezione, dal Presidente della Repubblica al Primo Ministro, ma anche esponenti della cultura, dell'arte e della moda. Non è facile riuscire a partecipare all'evento più importante della stagione, ma se si è così fortunati da avere dei biglietti per poter assistere allo spettacolo, bisogna rispettare delle regole di abbigliamento ben precise. "La Direzione invita il pubblico a scegliere un abbigliamento consono al decoro del Teatro, nel rispetto del Teatro stesso e degli altri spettatori. Non sono ammessi all'interno del Teatro spettatori che indossino canottiere o pantaloni corti; in questo caso i biglietti non sono rimborsabili", si legge sul sito ufficiale. Ma come bisogna vestirsi?

Il Teatro alla Scala

Il dress code per il Teatro alla Scala

La Prima è un evento mondano ma non bisogna cadere nell'errore dell'eccesso. L'ansia dei riflettori puntati anche sugli ospiti rischia di far fare scelte sbagliate in fatto di stile, che optano per abiti vistosi e pomposi simili a quelli indossati sul palco dagli interpreti dell'opera. Eleganza e sobrietà sono le parole d'ordine. Un rigore sofisticato adatto alla raffinatezza dell'evento, bisogna essere notati senza risultare appariscenti. In generale è preferibile l'abito lungo per le donne e lo smoking per gli uomini, colori scuri e tessuti preziosi.

Matilde Gioli alla Prima della Scala nel 2017

Le regole femminili per la prima a teatro

In generale i colori più adatti sono il nero e il rosso borgogna, ma è ormai accettato anche il cipria o l'oro. Seta, velluto e pizzo sono i tessuti più gettonati, l'importante è che le linee degli abiti siano sobrie, non pompose e prive di eccessive scollature. Meglio puntare sui dettagli e arricchire un abito semplice con gioielli importanti.

Greta Ferro alla Prima della Scala nel 2021

Protagonisti della serata i collier, ma anche orecchini pendenti, messi in risalto dal capello raccolto e mai sciolto. È anche l'occasione per tirare fuori dall'armadio quel collo in pelliccia che la nonna ha lasciato in eredità e che non si ha mai l'occasione di indossare, abbinandolo agli intramontabili guanti da opera.

Eva Riccobono alla prima della Scala nel 2014

Le regole maschili per la prima a teatro

Apparentemente più facile l'abbigliamento da uomo: smoking nero. Ma attenzione ai dettagli, la manica deve avere la lunghezza perfetta in modo tale da lasciare intravedere il polsino della camicia, decorato da un paio di preziosi gemelli. per quanto riguarda i pantaloni, invece, non devono ripiegarsi sulla scarpa né lasciar vedere la caviglia.

Roberto Bolle alla prima della Scala nel 2022

Completa il look un papillon che deve essere finemente abbinato al resto del completo, rimanendo su colori e fantasie sobrie.