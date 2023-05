I Levi’s 501 compiono 150 anni: la storia segreta dei primi jeans della storia Come ha fatto un pantalone da lavoro per minatori e cowboy a diventare un’icona della moda, celebrata da divi del cinema e rockstar? La storia del “capo d’abbigliamento del XX secolo”

A cura di Beatrice Manca

Una pubblicità vintage della Levi’s

Compiere 150 anni e non dimostrarli: i mitici Levi's 501 il 20 maggio compiono 150 anni. Nati nel 1873 con un brevetto per rivetti in rame su pantaloni da lavoro, in un secolo è mezzo si è trasformato da divisa da lavoro a icona delle culture giovanili, fino a diventare il capo d'abbigliamento più democratico del mondo: non conosce età, genere, contesto. Nel 1999 il Time li incoronò il “capo d’abbigliamento del XX secolo” e la storia continua, tra celebrazioni e collezioni speciali.

Come sono nati i jeans Levi's 501

Per capire il successo di questo rivoluzionario paio di pantaloni bisogna tornare al 1873, quando il sarto Jacob Davis inizia a lavorare con il fornitore di tessuti Levi's Strauss: il primo ha avuto l'intuizione di rinforzare i pantaloni da lavoro con i rivetti in rame, il secondo mette a disposizione una tela blu che avrebbe cambiato la storia della moda. Nascono così in pantaloni in denim a tela d'anatra che sarebbero diventati i jeans Levi's 501.

L’etichetta dei Levi’s

Ma i jeans non hanno sempre avuto il successo che conosciamo ora: nel 1918 l'azienda è sull'orlo del fallimento e i nipoti di Levi Strauss devono ripensare i jeans, aggiungendo i passanti per la cintura e cambiando leggermente il taglio. Alcuni capi di quel perioso, rinvenuti nelle miniere, sono stati venduti a cifre record.

Da pantaloni da lavoro a icona fashion

Neanche dieci anni dopo, i Levi’s diventano l'uniforme dei cowboys e dai riders dei rodei. Perfino la Bibbia della moda, Vogue, li consiglia alle lettrici (ma solo per le vacanze nei ranch) ma è il cinema a farli diventare iconici: li indossa John Wayne nel film Ombre Rosse, consacrandoli al mito. Dopo la seconda guerra mondiale i jeans diventano un capo d'abbigliamento per tutti, non solo un'uniforme da lavoro. Li indossano i motociclisti, con la giacca di pelle, li indossano i musicisti e gli studenti. Iniziano a indossarli anche le donne, con qualche difficoltà: l'icona di stile Iris Apfel raccontò di aver assillato un commesso per averne un paio, alla fine degli anni Quaranta, intuendone il potenziale fashion. Passano le epoche e gli stili – da Woodstock alla vita bohemienne parigina – ma i 501 restano: sono tra i primi capi veramente unisex, per tutti, parlano di uguaglianza, di libertà di movimento, di possibilità creative.

Un modello d’archivio

Le celebrazioni per i 150 anni dei Levi's 501

Per celebrare questo speciale anniversario, la collezione Spring/Summer ’23 di Levi's Vintage Clothing rende omaggio al brevetto da cui tutto è partito con una capsule collection speciale, ispirata ai primissimi capi del brand. A San Francisco, paese natale del brand, le celebrazioni continuano con la 501 experience, aperta al pubblico dal 19 al 27 maggio: allo Skylight at the Armory verranno esposti dei pezzi storici di archivio e si potranno portare i nuovi jeans da personalizzare. Una storia che continua, capitolo dopo capitolo, jeans dopo jeans.