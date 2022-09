I figli di Charlene di Monaco pronti la scuola: i principini si sono tagliati i capelli da soli La principessa Charléne è tornata sui social per condividere l’ultima marachella dei suoi figli: un taglio dei capelli improvvisato e “punk” in vista del primo giorno di scuola.

Dopo quasi due mesi di silenzio, Charlène di Monaco torna sui social. Il primo post dopo l'estate è dedicato ai suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella. I principini hanno 7 anni e sono sempre più presenti nelle impegni ufficiali insieme ai genitori. Anche per loro, però, si avvicina il momento del rientro a scuola: la bambina ha deciso di sfoggiare una nuova acconciatura per il primo giorno di scuola…tagliandosi i capelli da sola!

Gabriella di Monaco ha tagliato i capelli al fratello Jacques

Moltissimi genitori, in vista del rientro sui banchi, hanno deciso di portare i bambini dal parrucchiere per sistemare i capelli. Le piccole altezze reali monegasche, invece, hanno dimostrato spirito d'intrapendenza facendo da soli. Merito (o colpa) della principessa Gabriella, che dopo essersi sforbiciata la frangia con risultati "cubisti" ha scorciato anche i capelli biondi del fratello gemello. La madre Charléne, forse più divertita che scioccata, ha pubblicato la foto dei principini abbracciati con le nuove acconciature "post-punk": "Non vedo l'ora che tornino a scuola lunedì", ha scritto scherzando. Nella foto la principessa ha voluto mostrare non due eredi al trono, ma due adorabili bambini in pigiama sotto le coperte, consapevoli di aver combinato una piccola marachella.

Charléne con la figlia Gabriella

Non è la prima volta che Gabriella si improvvisa parrucchiera: lo scorso anno Charléne, all'epoca convalescente in Sudafrica, aveva pubblicato le foto della famiglia riunita. Anche in quell'occasione, aveva spiegato, Gabriella si era tagliata la frangia da sola "imitando" l'acconciatura della madre. Il rapporto tra madre e figlia è sempre più stretto: si preparano insieme e condividono la passione per la moda. Gabriella è pronta per fare "concorrenza" alla principessina britannica Charlotte!