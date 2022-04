I Cambridge coordinati a Pasqua: Kate e Charlotte vestono di azzurro, George imita William col completo I Cambridge hanno partecipato alla tradizionale messa di Pasqua, apparendo adorabili e al completo alla St. George Chapel di Windsor. Kate e Charlotte si sono vestite in coordinato in azzurro, mentre George e William sono apparsi come due gemellini in completo classico.

A cura di Valeria Paglionico

La Pasqua è una delle feste a cui la Royal Family inglese è più legata, anche se quest'anno le celebrazioni ufficiali sono state un tantino diverse dal solito. Il motivo? La regina Elisabetta II ha dovuto rinunciare alle apparizioni pubbliche per preservare la sua salute in vista del Giubileo di Platino. A prendere il suo posto sono stati prima Carlo e Camilla e poi i Cambridge. Sono stati proprio questi ultimi ad attirare le attenzioni dei media durante la messa alla St. George Chapel di Windsor, dove sono apparsi adorabili in coordinato. Se le donne di casa si sono vestite in azzurro, i due uomini hanno preferito dei tradizionali completi con giacca e cravatta.

I Cambridge alla messa di Pasqua

Chi ha firmato il coat dress di Kate Middleton

Il giorno di Pasqua a Windsor si è tenuta la tradizionale messa e i Royals non hanno potuto fare a meno di parteciparvi, così da rappresentare la corona al posto della regina. Le grandi protagoniste dell'evento sono state in assoluto Kate Middleton e la figlia Charlotte, che per l'occasione hanno sfoggiato degli outfit coordinati in un delicato azzurro pastello, una nuance perfetta per i primi giorni della primavera. La Duchessa ha optato per uno dei suoi tanti amati coat dress, per la precisione un modello riciclato firmato Emilia Wickstead, abbinandolo a clutch e décolleté di Emmy London e a un copricapo in tinta di Jane Taylor. La principessina, invece, ha preferito un abitino a fiori di Rachel Riley, un cardigan blu cobalto e delle calzamaglie azzurre, tenendo poi i capelli legati in un elegantissimo mezzo raccolto.

Kate Middleton in Emilia Wickstead

William e George come gemelli

Anche gli uomini di casa non sono stati da meno in fatto di eleganza: William e George sembravano due gemellini nei loro completi blu royal con pantaloni classici e giacca monopetto. A differenziarli, solo la camicia e la cravatta, azzurra e blu per il principino, bianca e bordeaux per il marito di Kate. Insomma, i Cambridge potranno pure essersi presi qualche settimana di pausa dai riflettori ma a quanto pare non hanno perso il loro "smalto" e continuano a essere affiatati e adorabili. Che fine ha fatto il principe Louis? Essendo ancora troppo piccolo, non sempre può partecipare agli eventi ufficiali, dunque viene lasciato a casa con le nanny reali. Quand'è che i tre principini sfileranno finalmente tutti insieme in pubblico?

