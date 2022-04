La Pasqua dei Royals: la regina Elisabetta II festeggerà in modo tutt’altro che tradizionale La Pasqua si avvicina e anche i Royals si stanno preparando per celebrarla al meglio. La regina Elisabetta II, però, non potrà festeggiare in modo tradizionale: ecco dunque come trascorrerà le feste.

A cura di Valeria Paglionico

Per la regina Elisabetta II l'ultimo anno non è stato semplice e non solo perché ha perso suo marito, il principe Filippo. Fino a qualche settimana fa ha combattuto contro il Covid e, nonostante abbia avuto solo sintomi lievi, ancora oggi non si è ripresa al 100%. Certo, ha partecipato in presenza alla messa commemorativa per il compianto Duca ma si è trattato di un evento isolato. I medici di corte, infatti, le hanno consigliato di rimanere a riposo il più possibile, così da arrivare in forma ai festeggiamenti di inizio giugno per il Giubileo di Platino. Come passerà, dunque, la Pasqua la sovrana?

La regina Elisabetta non parteciperà alla messa di Pasqua

La Pasqua è una festa a cui la Royal Family è particolarmente legata ma, nonostante l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia sia terminata, non verrà celebrata in modo tradizionale. Il motivo? La regina Elisabetta deve evitare sforzi eccessivi perché ancora non è al 100% dopo il Covid, dunque i suoi portavoce del castello di Windsor hanno annunciato che non presenzierà alla messa di Pasqua che si terrà alla St. George Chapel con la famiglia al completo domani, ovvero giovedì 14 aprile. Al suo posto ci saranno il principe Carlo e sua moglie Camilla, che parteciperanno all'evento a nome della monarca.

I Cambridge potrebbero trasferirsi a Windsor

Cosa farà, dunque, la regina nel giorno di Pasqua? Resterà semplicemente tra le mura del castello di Windsor, anche se probabilmente verrà raggiunta dai Duchi di Cambridge (che dovrebbero trasferirsi a palazzo con i figli per il weekend di festa). Sebbene le apparenze possano far pensare a una abdicazione alle porte, in verità la sovrana non ha alcuna intenzione di venire meno al suo ruolo, è ancora lei a gestire l'agenda degli impegni reali e a nominare i suoi "sostituti". Per Carlo, dunque, non è ancora arrivato il "gran momento" ma ne frattempo non può che godersi queste prime "prove da re".