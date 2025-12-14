I 10 alberi di Natale più belli del mondo, dal più grande a quello che galleggia sull’acqua

Botafogo

Il clima natalizio si respira ormai in ogni angolo: strade, piazze, negozi e case si sono vestiti a festa, pronti ad accogliere l'atmosfera più calorosa dell'anno, col suo carico di buoni sentimenti, voglia di stare coi propri cari, regali, ma anche un po' di malinconia. Luci, addobbi e decorazioni hanno invaso le città ed è quasi gara tra chi propone gli allestimenti più scenografici, più ricchi, più imponenti. In alcuni luoghi del mondo il Natale è davvero molto sentito, la festa viene presa sul serio e dunque ci si impegna davvero tanto su questo fronte, in particolare per realizzare l'albero di Natale. È l'icona per eccellenza del mese di dicembre, il simbolo della festa che accompagna fino all'anno nuovo. Non può mancare nelle case, ma neppure nelle principali piazze cittadine. Vale per quelle italiane e per quelle delle città di tutto il mondo, dove infatti è ormai tutto pronto.

L'albero di Natale più grande del mondo

Il record spetta a un albero di Natale italiano, una tradizione di vecchia data che si ripete ogni anno. È l'albero di Natale di Gubbio, che viene realizzato sulle pendici del monte Ingino. Quest'anno per la sua realizzazione sono state impiegate ben 900 luci, per un totale di 13 ore di lavoro da parte dei volontari coinvolti. L'albero, un'installazione che di notte dà il suo meglio, misura 450 metri di base e 700 metri di altezza.

L'albero di Natale a Botafogo

Quello di Botafogo, a Rio de Janeiro in Brasile, è un albero di Natale galleggiante che illumina la baia di Guanabara. È stato acceso il 30 novembre 2025: misura circa 80 metri di altezza ed è illuminato da oltre 2,3 milioni di luci LED. Si affianca a un altro albero di Natale iconico, quello di Lagoa Rodrigo de Freitas, acceso il 6 dicembre 2025, che è leggermente più piccolo. Quest'anno è tornato in acqua dopo una pausa di sei anni, per la gioia dei cittadini che erano molto legati alla tradizione, cominciata nel 1996. Uno dei momenti principali è quello in cui l'Albero viene messo in connessione con il Cristo Redentore attraverso un gioco di luci: è uno spettacolo che si svolge tutti i giorni.

L'albero di Natale a Milano omaggia le Olimpiadi

Quest'anno il Comune di Milano ha rispettato la tradizione irrinunciabile dell'albero di Natale in piazza Duomo. Stavolta, è stato scelto un tema specifico, un omaggio a uno degli eventi più importanti in vista: le Olimpiadi Invernali. Per celebrare i Giochi di Milano Cortina 2026, l'albero è stato decorato con oltre centomila microled e con sfere bianche perlate, con i grafismi che contraddistinguono l'evento. In cima, invece, spicca un fiocco di neve luminoso.

L'antico albero di Natale di Tallinn

I mercatini di Natale sono una delle tradizioni più sentite in questo periodo dell'anno. Alcuni sono celebri in tutto il mondo, visitati di anno in anno da milioni di turisti attirati dalle bancarelle, dai gadget, dall'atmosfera da sogno. Una delle città più legate a queste tradizioni, che infatti ospita un mercatino molto apprezzato e antichissimo, è Tallinn, in Estonia. Piazza del Municipio accoglie anche quello che si ritiene sia il primo albero di Natale pubblico d'Europa, una tradizione che risale al 1441 inaugurata dalla Confraternita delle Teste Nere. L'albero viene portato in piazza prima dell'apertura dei mercatini e viene addobbato da Babbo Natale aiutato dai cittadini. Si indice ogni anno un concorso per scegliere il fatidico abete. Quello attuale è un abete rosso proveniente dalla città di Kohila, a circa 35 chilometri da Tallinn: è alto 14 metri, pesa circa 1,6 tonnellate e ha circa 50 anni.

Torna il maestoso albero al Rockefeller Center

Quello del Rockefeller Center di New York è un albero di Natale tra i più maestosi. Quello di quest'anno ha una storia particolare alle spalle: è il frutto del lavoro, dell'impegno e degli sforzi di una persona che non c'è più. Proviene, infatti, da una fattoria di East Greenbush, nella contea di Rensselaer. La proprietaria lo ha donato in segno di omaggio al suo defunto marito Dan, che sognava di vedere un giorno un proprio abete al centro della piazza newyorkese, una delle più famose del mondo.

Il Natale alle Galeries Lafayette

Alle Galeries Lafayette di Parigi non si scherza: qui l'allestimento festivo è un sogno a occhi aperti, coloratissimo e scintillante. L'albero di Natale è assoluto protagonista e svetta sotto la cupola per un'altezza di 16 metri. È decorato con 300 kg di tessuto, 560 kg di nastri e 8 km di ghirlande. Ci sono anche le illustrazioni di Jeanne Detallante. Ogni giorno si ripete uno show di luci e suoni, per la gioia dei passanti. La tradizione qui si ripete dal 1976.

L'albero di Natale dei royals

Il castello di Windsor anche quest'anno si è tramutato in un villaggio di Natale in piena regola. I preparativi, qui, sono cominciati presto, c'è stato un lungo lavoro che ha coinvolto un team di otto fioristi. Nella residenza reale ci sono più alberi addobbati e moltissime decorazioni a tema, ma il nucleo centrale, quello più importante, è quello nella St George's Hall, che è la sala più grande del castello. Qui spicca in tutta la sua maestosità un abete alto 6 metri decorato in oro e verde, con migliaia di luci scintillanti e una stella luminosa sulla cima, che simboleggia la luce guida del Natale.

L'albero di Natale alla Casa Bianca

Quest'anno le decorazioni natalizie alla Casa Bianca sono state scelte da Melania Trump. Tradizione vuole che il compito spetti alla padrona di casa, dunque alla First Lady. Per l'ex modella, moglie del Presidente USA, è stata dunque la seconda volta alle prese con l'allestimento delle feste. Quest'anno nella residenza ci sono ben 50 alberi, addobbati da 1500 volontari che si sono occupati anche di tutte le altre decorazioni: nastri, luci, ghirlande, fiocchi. L'albero di Natale ufficiale è un abete alto 5 metri proveniente da Sidney (Michigan) decorato con i simboli ufficiali di ogni Stato e territorio degli USA.

L'albero di Natale all'Abbazia di Westminster

Kate Middleton organizza da alcuni anni un concerto di canti natalizi che si tiene presso l'Abbazia di Westminster. Il tema della serata, quest'anno, era una riflessione sui valori dell'amore, della compassione e dei legami che tengono unite le persone. Proprio per celebrare queste connessioni invisibili e indissolubili, è stato addobbato un albero di Natale simbolico all'esterno della Chiesa, decorato con catene di carta composte da anelli su cui ogni ospite ha scritto il proprio nome.

L'albero di Natale di Dortmund

A Dortmund, in Germania, trova posto un gigantesco albero di Natale alto 45 metri, principale simbolo natalizio della città. Alla sua base si estendono i mercatini della città, tra i più grandi d'Europa, che ogni dicembre invadono Hansaplatz: oltre 250 bancarelle che vendono artigianato, decorazioni natalizie, giocattoli e prodotti della gastronomia locale. Quest'anno l'albero è illuminato con circa 138.000 luci LED e resterà acceso in bella mostra fino al 30 dicembre. In programma c'è uno spettacolo di luci quotidiano alle ore 17.00, con effetti che cambiano ogni mezz'ora.