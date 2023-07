H&M fa causa a Shein: “Ha plagiato ripetutamente i nostri progetti” Non è la prima volta che il colosso cinese dell’ultra fast-fashion Shein viene accusato di violazione della proprietà intellettuale, ma la causa intentata da H&M rappresenta comunque un unicum.

A cura di Beatrice Manca

Nuovi guai per Shein: il colosso cinese dell'ultra fast-fashion, già nel mirino degli ambientalisti e coinvolto in varie inchieste giornalistiche sulle condizioni dei lavoratori, sta affrontando un contenzioso legale contro H&M. La catena svedese famosa per la moda low cost ha citato in giudizio Shein e Zoetop Business, società di Hong Kong affiliata a Shein per violazione della proprietà intellettuale: un'accusa che è stata rivolta molte volte al gruppo cinese, ma questa causa rappresenta comunque un unicum nel panorama della moda.

Shein accusata di plagiare H&M

Ad annunciare la notizia è lo stesso H&M, che poi ha confermato la causa legale in corso ai microfoni dell'agenzia FrancePress: "Riteniamo che Shein abbia ripetutamente plagiato i nostri progetti" ha spiegato un portavoce del gruppo. Al centro della questione, secondo business of fashion, ci sarebbero dozzine di modelli risalenti al 2021. In un documento depositato in tribunale e citato da Afp H&M sottolinea "la sorprendente somiglianza tra i prodotti che mostrano che devono essere stati copiati" e "l'enorme portata della riproduzione sostanziale non autorizzata (da parte di Shein) delle opere protette da copyright". Shein, contatta via mail da varie testate, si rifiuta di commentare.

Perché la causa di H&M è unica

Non è la prima volta che Shein viene accusata di plagio. Poche settimane fa anche Giuliano Calza, designer di GCDS, aveva parlato apertamente sui social di una copia delle sue celebri scarpe col "morso" sul tacco. Non è neanche la prima volta che un designer o un brand cita in giudizio Shein per ragioni di copyright. Di solito però si tratta di piccoli designer indipendenti, il cui lavoro viene sistematicamente saccheggiato dagli algoritmi del colosso cinese. Questa è la prima volta che un brand già noto al grande pubblico intraprende un'azione legale. H&M, che per molti versi rappresenta la ‘generazione precedente' del fast fashion, rappresenta un precedente unico. Le catene del fast fashion non sono estranee alla copia di modelli noti di grandi brand (lo dimostra il fenomeno dei dupe) ma Shein ha un modello di business ancora più rapido, aggressivo e per certi versi spregiudicato. H&M farà da apripista ad altre cause?