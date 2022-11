Helena Christensen in tailleur è regina di eleganza: sul red carpet sfila in total black Ieri sera a Madrid si sono tenuti gli Harper’s Bazaar Women of the Year Awards ed Helena Christensen è riuscita a distinguersi per eleganza. Ha sfilato sul red carpet con un tailleur total black, diventando la regina glamour della serata.

A cura di Valeria Paglionico

Helena Christensen agli Harper’s Bazaar Women of the Year Awards

Ricordate Helena Christensen, una delle super top model degli anni '90? Insieme a Cindy Crawford, Claudia Schiffer e Naomi Campbell ha dominato le passerelle internazionali in quel preciso periodo storico, incantando tutti col suo fascino irresistibile e col suo stile glamour. Nonostante siano passati più di 30 anni da allora, non ha perso la bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistingue e lo ha dimostrato nelle ultime ore, apparendo in pubblico in occasione degli Harper's Bazaar Women of the Year Awards che si sono tenuti a Madrid. La modella ha calcato il red carpet in total black, diventando la regina di eleganza della serata.

La bellezza senza tempo di Helena Christensen

Helena Christensen potrà pure aver raggiunto i 53 anni ma a quanto pare non sente affatto il peso dell'età che avanza. Ieri ha partecipato agli Harper's Bazaar Women of the Year Awards in Spagna e ha lasciato tutti senza fiato col suo splendore. Occhi azzurri e penetranti, silhouette snella e tonica, fascino che sprizza da tutti i pori: la modella continua a essere meravigliosa proprio come agli esordi. Certo, sul viso ha qualche ruga che le segna la pelle ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, quei dettagli la rendono ancora più splendida di quando aveva poco più di 20 anni: è una donna matura, glamour e chic che non ha paura dell'età che avanza.

Helena Christensen in total black

Helena Christensen è chic in nero

Il total black è sempre la scelta giusta quando si vuole puntare sull'eleganza senza tempo ed Helena Christensen sembra averlo capito bene. Sul red carpet allestito a Madrid dalla rivista Harper's Bazaar ha sfilato proprio in nero, distinguendosi per classe e raffinatezza. Ha puntato sul trend della moda mannish indossando un tailleur con giacca e pantaloni, abbinato a un top scollato in tinta. I pantaloni sono dritti e le hanno permesso di mettere in risalto le gambe lunghe e snelle, mentre il blazer è avvitato e con il bavero di raso. Non sono mancati i tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda il make-up, ha optato per una linea di eye-liner marcata. In quanti direbbero che la leggendaria modella ha superato i 50 anni?