Harry e Meghan, perché il loro cane è “testimone d’amore” Avete mai visto il dolce beagle di Harry e Meghan? Si chiama Guy ed è tra i protagonisti della serie Netflix dedicata ai Sussex: ecco per quale motivo i due lo considerano un “testimone d’amore”.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle sono diventati protagonisti della loro prima serie tv omonima: è stata lanciata su Netflix solo da qualche giorno ma è già diventata un fenomeno mondiale. I due hanno rivelato alcuni dettagli inediti sulla relazione, dalle foto private dei primi appuntamenti al motivo per cui la Duchessa indossava solo abiti bianchi e beige quando era una Royal. Facendo bene attenzione alle parole dell'ex principessa, inoltre si scopre anche qualcosa di davvero originale: il motivo per cui il cagnolino Guy è il suo "testimone d'amore".

Il beagle ha assistito alla proposta di nozze

Si chiama Guy ed è il beagle di Harry e Meghan inserito tra i "protagonisti" della serie Netflix. La Duchessa è sempre stata appassionata di cani, basti pensare al fatto che prima di incontrare il principe oltre a Guy aveva anche Bogart, un incrocio tra pastore tedesco e labrador. Quest'ultimo, però, è rimasto a Toronto da alcuni amici dopo il suo trasferimento a Londra, mentre il beagle è stato portato a corte ed è diventato testimone d'amore. Il motivo? Ha assistito alla proposta di nozze dell'erede al trono e a dimostrarlo sono i selfie risalenti alla romantica serata condivisi nella serie, dove il cucciolo è apparso in prima linea (con tanto di zampe ingessate, visto che ai tempi si era infortunato).

Guy è parte della famiglia dei Sussex

I Sussex, inoltre, hanno dato vita a un simpatico siparietto familiare nella serie: nel momento in cui Harry ha dichiarato di essere sicuro del sì dell'allora futura moglie, Meghan ha risposto "Per forza, avevi il mio cane in ostaggio". Guy oggi continua a vivere con la coppia, è parte integrante della famiglia e riesce a conquistare tutti con la sua dolcezza. Insomma, sembra essere letteralmente il migliore amico di Meghan, tanto da non averla mai abbandonata durante i suoi numerosi trasferimenti in giro per il mondo, dal Canada all Gran Bretagna, fino ad arrivare alla California. Come se non bastasse, i due hanno adottato anche un labrador di nome Pula e un altro beagle chiamato Mama Mia.