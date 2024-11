video suggerito

Harry e Meghan con le giacche coordinate: il significato delle spille a forma di fiore Look coordinato per Harry e Meghan, che hanno virtualmente preso parte a un evento attraverso un video messaggio. Spiccano sulle giacche le spille simboliche.

A cura di Giusy Dente

Harry e Meghan, Instagram @archewell_sussex_

Meghan e Harry non si vedevano insieme da settimane. Hanno realizzato a sorpresa un video per la Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children. La coppia è molto attenta ai temi sociali: si battono soprattutto per i diritti dei bambini, che hanno particolarmente a cuore. La loro fondazione, la Archewell (che prende il nome dal loro primogenito Archie) si occupa proprio di raccolte fondi da destinare al sostegno di cause umanitarie. La Conferenza a cui hanno virtualmente partecipato si sta svolgendo a Bogotà, in Colombia, Paese che hanno visitato proprio poche settimane fa su invito del vicepresidente colombiano Francia Márquez. Sono presenti diverse delegazioni ministeriali, ma anche l'UNICEF, il Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite e quello dell'OMS. L'evento punta alla prevenzione della violenza sui minori, per un mondo più sicuro.

Il look di Harry e Meghan

Marito e moglie hanno girato il video, della durata di circa due minuti, in California. Si sono coordinati (come spesso fanno) optando per due blazer blu navy. Quella della duchessa sembra essere la Parker Wool Crepe Jacket di Ralph Lauren da circa 2000 euro. L'aveva già indossata per un evento del 2019, quando era incinta del suo primo figlio: non è un caso, dunque, che l'abbia riciclata per quest'occasione, dedicata al benessere dei bambini. Ha abbinato la giacca a una T-shirt nera. Camicia bianca, invece, per Harry.

Hanno aggiunto anche le spille a forma di papavero rosso, simbolo dell'imminente Remembrance Day dell'11 novembre. È un Giorno della Memoria istituito con la fine della Guerra Mondiale, dedicato appunto al ricordo delle forze armate che hanno perso la vita in servizio. Il simbolo della commemorazione, molto sentita nel Regno Unito e all'interno della royal family, è proprio questo fiore rosso. Infatti si parla anche si Poppy Day. Il primo re a festeggiare questa ricorrenza a Buckingham Palace fu Giorgio V nel 1919 e la tradizione è sopravvissuta fino ai giorni nostri. La ricorrenza si celebra anche negli Stati Uniti (dove i Sussex vivono attualmente da quando non sono più tra i reali) col nome di Veterans Day. Il fiore viene appuntato sempre sul lato sinistro: è l'atto del tenere vicino al cuore coloro che non ci sono più. Anche le medaglie militari si indossano sulla spalla sinistra.