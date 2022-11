Gwyneth Paltrow a New York con Apple: mamma e figlia fanno shopping in pantaloni e scarpe basse Gwyneth Paltrow ed Apple Martin si sono riunite per la festa del Ringraziamento. Insieme sono state a New York e si sono date allo shopping di lusso, apparendo adorabili in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione del periodo pre-natalizio per darsi allo shopping folle? È proprio quanto fatto da Gwyneth Paltrow, riunitasi con la figlia Apple Martin a New York durante il weekend che si è appena concluso. Le due hanno sempre avuto un rapporto molto profondo e affiatato ma sono rimaste a lungo separate dopo che la 18enne ha cominciato il college. Hanno dunque approfittato della pausa lavorativa legata alla festa del Ringraziamento per rincontrarsi e per concedersi una dolce giornata mamma e figlia. Il dettaglio che ha reso il tutto ancora più dolce e adorabile? Gwyneth ed Apple si sono vestite in coordinato ma in versione casual.

Gwyneth Paltrow e la figlia Apple sono due gocce d'acqua

Gwyneth Paltrow ha passato il weekend a New York con la figlia Apple e ha documentato tutto sui social creando un simpatico gioco di parole con il suo nome e quello della città visitata: "The Big Apple with my little Apple", sono state queste le dolci parole dell'attrice. Come hanno trascorso le giornate? Hanno bevuto Martini nei bar più rinomati della città, hanno mangiato ravioli ripieni e si sono date allo shopping scatenato. Il dettaglio che non poteva passare inosservato? Le due sono praticamente luna la fotocopia dell'altra e hanno messo in risalto la somiglianza con dei look coordinati.

Gwyneth Paltrow ed Apple Martin

I look coordinati di mamma e figlia

Bergdorf Goodman è il centro commerciale di lusso nel centro di New York ed è proprio lì che Gwyneth Paltrow ed Apple Martin hanno fatto shopping. Non hanno rivelato cosa hanno acquistato ma, a giudicare dalle maxi buste in spalla, non hanno badato a spese. La cosa certa è che per la giornata mamma e figlia hanno puntato sulla comodità. L'attrice ha sfoggiato un completo over in maglia con giacca e pantaloni grigi, abbinati a maglioncino nero a collo alto e sneakers. Apple, invece, ha preferito maglione con le trecce e jeans ma non ha rinunciato alle scarpe basse, per la precisione un paio di mocassini coi calzettoni a vista. Le due non sono forse super stilose anche in versione casual?

