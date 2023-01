Apple Martin debutta alle sfilate di Parigi: la figlia di Gwyneth Paltrow è chic col completo a quadri Apple Martin ha fatto il suo debutto alle sfilate di Parigi. Ha preso parte allo show Haute Couture firmato Chanel, dando prova di aver ereditato l’animo glamour di mamma Gwyneth Paltrow.

A cura di Valeria Paglionico

Parigi sta ospitando la Fashion Week dedicata all‘Haute Couture, evento che sta permettendo a numerose Maison internazionali di presentare le loro collezioni per la Primavera/Estate 2023. Ad aprire le danze è stata Schiaparelli con i suoi abiti-leone, mentre successivamente è toccato a Dior by Maria Grazia Chiuri. Oggi, invece, lo show più atteso era quello di Chanel, che a quanto pare non ha deluso le aspettative dei fan con il suo "bestiario di Alta Moda". A seguire l'evento direttamente dalle prime file del front-row non potevano mancare le star, da Charlotte Casiraghi a Marion Cotillard, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stato un volto "nuovo": Apple Martin, la figlia di Chris Martin e Gwyneth Paltrow.

Apple Martin arriva a Parigi

Apple Martin ha compiuto 18 anni lo scorso maggio ma solo nelle ultime ore ha fatto il suo debutto a uno degli eventi più attesi della moda, l'Haute Couture di Parigi. Fino ad ora era apparsa solo sul profilo social della mamma Gwyneth Paltrow, dalla quale ha ereditato fascino e bellezza, ma pare che adesso sia pronta per uscire dal nido materno e "muoversi sulle sue gambe". Non sorprende, dunque, che sia stata tra le star più attese della Fashion Week, dove si è mostrata meravigliosa ed elegante proprio come una diva di fama internazionale. Questa sarà solo la prima di future (e magari numerose) apparizioni pubbliche?

Apple Martin in Chanel

Il look a quadri di Apple Martin

Per partecipare alla sfilata Haute Couture di Chanel Apple Martino non ha potuto fare a meno di sfoggiare un look firmato proprio dalla Maison francese.

La figlia di Gwyneth Paltrow con il tailleur a quadri

Ha puntato sul classico tweed declinato in una versione black&white, indossando un adorabile tailleur check con minigonna aderentissima a vita alta e giacca coordinata con i bottoni logati. Per completare il tutto ha scelto un top nero e un paio di mocassini senza tacco in pelle nera, le scarpe must del momento. Borsetta griffata a tracolla, capelli biondi lunghi e lisci e occhi contornati da una linea di eye-liner: la figlia di Gwyneth e Chris riuscirà a diventare la nuova star più richiesta della moda internazionale?