video suggerito

Gli abiti da sposa di Daniela Ferolla: look tradizionale per la cerimonia, paillettes alla festa Dopo 20 anni di fidanzamento la conduttrice ex miss Italia Daniela Ferolla ha sposato il compagno Vincenzo Novari. Doppio look: tradizionale e poi scintillante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sono sposati. Lei, 40 anni originaria di Vallo della Lucania, è la conduttrice di Unomattina, eletta Miss Italia nel 2001. Lui, 65 anni, è un manager originario di Genova, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026 e padre di Giulio (nato dal precedente matrimonio). Dopo un lungo fidanzamento, la coppia è convolata a nozze sabato 22 giugno. E non sono stati i soli a scegliere quella data: si sono detti sì nello stesso giorno anche Diletta Leotta e Loris Karius. Come loro anche Alice Sabatini e Gabriele Benetti. Daniela Ferolla ha scelto un look scintillante, per brillare nel fatidico giorno. La coppia ha condiviso il coronamento del loro amore assieme ad amici e parenti.

Il primo abito da sposa

Il matrimonio di Daniela Ferolla e Vincenzo Novari

Dopo 20 anni insieme (il primo incontro risale infatti al 2004) Daniela Ferolla e Vincenzo Novari sono diventati ufficialmente marito e moglie. Le nozze si sono svolte a Roma, in presenza delle persone care. Tra gli invitati anche alcuni volti noti del piccolo schermo tra cui Mara Venier, Angela Melillo, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi, la conduttrice Monica Setta.

Il primo abito da sposa

Il rito civile è stato celebrato da Massimo Marcuccetti Fazzi, amico della coppia. Su Instagram, nel fare gli auguri alla coppia, ha scritto:

Leggi anche I 4 abiti da sposa di Diletta Leotta, dal vestito di pizzo con dedica sul velo al mini dress con le frange

Una storia d’Amore appassionata e appassionante che da oltre vent’anni insegna che c’è un solo modo d’amare ed è il Vostro, ed un unico epilogo possibile: questo. Una storia d’Amore tutta racchiusa in un sorriso e in occhi lucidi di beatitudine. Noi felici e festanti spettatori commossi e persi in si tanta bellezza femminile e in altrettanta solida concretezza maschile. A Daniela&Vincenzo ed alla loro felicità condivisa

Poi la festa nuziale si è tenuta presso il Castello di Tor Crescenza (vicino l'iconico Ponte Milvio).

Il secondo abito da sposa

I due look della sposa

La coppia ha dato un dress code ai suoi invitati: abiti scuri per gli uomini e abiti lunghi con un tocco di viola per le donne. La sposa, ovviamente, non ha rinunciato all'abito tradizionale, optando per il bianco. Per la prima parte della giornata, infatti, ha scelto un abito tradizionale elegantissimo, con scollo a V e un intricato ricamo di piccole perline applicate solo sulla parte posteriore, dal corpetto fino allo strascico.

Abito Luisa Beccaria

Immancabile il lungo velo trasparente. Per la festa, la sposa ha cambiato look: è di consuetudine, ai matrimoni, optare per la seconda parte della giornata per qualcosa di più moderno. Difatti per il party Daniela Ferolla ha scelto un abito lungo di Luisa Beccaria, con profondo scollo a V e spalline incrociate sulla schiena, realizzato in tulle bianco e interamente ricoperto di paillettes tono su tono.