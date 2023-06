Giuseppe Giofrè, dalla giuria di Amici alle sfilate di Milano con gli zoccoli a punta

Giuseppe Giofrè, dalla giuria di Amici alle sfilate di Milano con gli zoccoli a punta Il giudice di Amici 2022 Giuseppe Giofré, famoso ballerino, ha cambiato stile per le sfilate di Etro: addio bianco e nero, ora veste colorato e folk!

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Milano continuano le sfilate dedicate alle collezioni Uomo Primavera/Estate 2024. Sbirciando tra le prime file non è difficile individuare qualche volto noto: Elodie allo show di Valentino, oppure Mahmood da Prada. Alla sfilata di Etro i fan di Amici avranno sicuramente riconosciuto il giudice Giuseppe Giofrè con un look floreale con dettagli folk.

Giuseppe Giofré cambia look con la camicia folk

Ballerino e giudice del talent show Amici, Giuseppe Giofré ha calcato i palchi più importanti del mondo accanto a grandi star internazionali come Beyoncé, Taylor Swift, Jennifer Lopez e Ariana Grande. Se per il programma di Maria De Filippi ha puntato tutti su look black'n'white, per le sfilate di Milano ha deciso di aggiungere un tocco di colore in più al guardaroba con una camicia a fiori viola abbinata a jeans neri leggermente oversize. Il tocco finale? Gli zoccoli sabot a punta e con le borchie.

Giuseppe Giofré in Etro

La sfilata Primavera/Estate 2024

La collezione disegnata da Marco De Vincenzo per Etro si intitola "Le allegorie" ed è facile capire perché: maglie e camicie stampate si ispirano ai tarocchi e sui lunghi poncho e cappotti appaiono stampe geometriche dai colori brillanti. Le linee dei blazer e dei pantaloni sono fluide, larghe e leggere, i ricami sono fitti come antiche tappezzerie.

Etro

Alla base di tutto c'è un libro, trovato per caso a Messina, che si intitola L'iconologia, di Cesare Ripa: un viaggio tra i simboli e gli archetipi della Bellezza, della Lussuria e della Tenacia che ispirano il viaggio del nuovo direttore creativo tra i codici della casa di moda.