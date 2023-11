Giulia Stabile dice addio ai tacchi a spillo: per il ritorno in tv sceglie gli stivali texani A circa una settimana dalla fine di Tu Sì Que Vales, Giulia Stabile è tornata in tv e lo ha fatta con un look super glamour total pink e con gli stivali texani.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono passati più di 2 anni dal trionfo di Giulia Stabile ad Amici di Maria De Filippi ma, nonostante ciò, continua a essere uno dei volti più amati della tv italiana. Oltre a essere diventata una delle ballerine professioniste del talent di Canale 5, negli ultimi mesi ha debuttato al timone di Tu Sì Que Vales. Lo scorso anno aveva solo affiancato Belén alla conduzione, mentre in quest'ultima edizione ha avuto un ruolo di primissimo piano, approfittandone per rinnovare il suo stile in modo super glamour. Tacchi a spillo, minidress romantici e completi griffati: Giulia ha dimostrato di aver sempre vantato un animo fashion. Cosa ha indossato per il ritorno in tv a circa una settimana dalla finale dello show del sabato sera?

Il completo rosa di Giulia Stabile

Lo scorso weekend Giulia Stabile è tornata in tv, lo ha fatto a Verissimo circa una settimana dalla fine di Tu Sì Que Vales in compagnia dei colleghi Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni. Intervistata da Silvia Toffanin, ha parlato del successo nei panni di conduttrice e della passione per la danza (che ancora oggi è la sua priorità), il tutto senza rinunciare al glamour. L'avevamo lasciata in total black durante l'ultima puntata dello show, oggi la ritroviamo in rosa con un completo firmato Diesel decorato all-over con una stampa "sfumata" e fiorata. A contraddistinguerlo, una gonna lunga e drappeggiata in vita e una camicia portata sbottonata sul ventre, così da rivelare gli addominali.

Giulia Stabile in Diesel

Quanto costano i texani viola

A fare la differenza nel look di Giulia Stabile sono state le scarpe. Ultimamente aveva sempre puntato su dei vertiginosi tacchi a spillo, dalle classiche pumps nere ai sandali "a spirale" griffati e colorati, ora invece ha ancora una volta rivoluzionato il suo stile.

Stivali AGL

La ballerina ha completato il completo rosa con un paio di stivaletti taxani firmati AGL, per la precisione un modello in pelle trapuntata viola, con la punta affusolata e il tacco kitten, ovvero quello basso, sottile e ricurvo (prezzo 585 euro). Capelli sciolti e leggermente ondulati, rossetto marcato e sorriso stampato sulle labbra: Giulia è ormai una star della tv sicura di sé, glamour e capace di incantare tutti con la sua simpatia.