Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales col cuore sulla scollatura: quanto vale il look rosso-nero Giulia Stabile ha cambiato stile da quando è diventata la nuova conduttrice di Tu Sì Que Vales: ecco chi ha firmato il look col cuore sull’abito e i sandali metallici.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è tornato su Canale 5 con una nuova edizione e ormai da diverse settimane intrattiene il pubblico del sabato sera con delle spettacolari e suggestive performance di decine di concorrenti. A farla da padrone non sono solo i talenti in gara ma anche i "padroni di casa", quest'anno in una formazione leggermente modificata rispetto al 2022: Teo Mammuccari è stato sostituito da Luciana Littizzetto, mentre Giulia Stabile ha debuttato nei panni di conduttrice al posto di Belén Rodriguez. È proprio quest'ultima ad aver attirato le attenzioni dei media con uno stile tutto nuovo: ecco cosa ha indossato nella puntata dell'11 novembre 2023.

Giulia Stabile è una regina di cuori

Se la scorsa settimana Giulia Stabile aveva mixato glamour e casual in total denim ma col top tempestato di cristalli, oggi a Tu Sì Que Vales ha preferito un outfit più sofisticato ma allo stesso tempo sbarazzino.

Giulia Stabile in Moschino Jeans

La ballerina ha rivelato il suo animo frizzante e giocoso con un minidress rosso e nero di Moschino Jeans, un modello con maniche lunghe, spalline leggermente a palloncino e gonna corta, la cui particolarità sta nel maxi cuore rosso sulla scollatura. L'abito ha numerosi dettagli cut-out, da quello che lascia la schiena nuda al taglio sul seno, ed è arricchito da un fiocco al centro del cuore. Quanto costa? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 495 euro.

Abito Moschino Jeans

I sandali a spirale di Giulia Stabile

Giulia Stabile ha ormai abbandonato le sneakers da ballerina e sul palco di Tu Sì Que Vales non rinuncia mai ai tacchi a spillo, diventati il tratto distintivo del suo stile da conduttrice. Per completare il look da regina di cuori ha scelto un paio di sandali in rosso metallizzato, per la precisione i Cleo firmati René Caovilla con i cinturini a spirale che salgono lungo la caviglia.

I sandali di René Caovilla

Non è la prima volta che li indossa, già al debutto del programma li aveva sfoggiati ma in un colore differente, il viola metallico. Anche in questo caso, trattandosi di un accessorio griffato, il loro prezzo non è propriamente economico: sul web vengono infatti venduti a 810 euro. In quante imiteranno lo stile di Giulia per rendere il loro autunno super romantico?