Giubileo di Platino, a scegliere la torta per i 70 anni di regno della regina è stata Camilla Le celebrazioni per il Giubileo di Platino partono il 2 giugno e, tra eventi e appuntamenti ufficiali, non mancherà il dolce dedicato alla regina Elisabetta II: ecco di quale dessert si tratta e chi lo ha scelto.

A cura di Valeria Paglionico

La prima settimana di giugno è davvero speciale per la regina Elisabetta II: a partire dal 2 giugno darà il via ai festeggiamenti per i 70 anni di regno con delle celebrazioni ufficiali in gran stile. Trooping The Colour, Platinum Party e Platinum Jubilee Pageant: la settimana del Giubileo di Platino sarà all'insegna dei brindisi e delle apparizioni pubbliche della Royal Family al completo (Harry e Meghan compresi). I dettaglio che non potrà mancare? La torta, scelta da una giuria selezionata nel mese di maggio: ecco qual è il dolce che ha vinto la competizione e che finirà sulla tavola della sovrana in persona.

La torta dedicata alla regina Elisabetta II

Lo scorso 12 maggio si è concluso il Platinum Pudding Competition, un concorso nazionale di pasticceria che, dopo aver coinvolto centinaia di concorrenti più o meno esperti, ha eletto il dolce ufficiale dedicato alla regina per il suo Giubileo di Platino. A giudicare i dessert in gara è stata una giuria supervisionata da Camilla di Cornovaglia e composta da professionisti del settore e critici gastronomici, dalla cake star Mary Berry al capo chef di Buckingham Palace, Mark Flanaghan. Qual è la ricetta che ha vinto? Il tronchetto al limone con zuppa inglese di amaretti come documentato in un post social dei reali.

Quand'è che i Royals mangeranno il dessert

Il tronchetto al limone verrà servito ai Royals il prossimo 5 giugno in occasione del Big Jubilee Lunch ma la cosa particolare è che anche coloro che non fanno parte della corte dei Windsor potranno gustarlo, rendendo così omaggio alla sovrana. In che modo? Preparandolo a casa con la ricetta condivisa proprio dalla famiglia reale. Certo, realizzarlo in poche ore non è semplice, ma da corte sono arrivati dei consigli "alternativi" per semplificare il procedimento ufficiale. Crema di limone, gelatina, crema pasticciera, biscotti, amaretti e mandarini: a questo punto non resta che consultare la ricetta ufficiale e armarsi di pazienza e olio di gomito.