Carole Middleton si prepara al Giubileo di Platino: qual è la dolce sorpresa organizzata per la regina Quest’anno la regina Elisabetta II celebra il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni del suo regno, e già da mesi ha dato il via ai preparativi. Carole Middleton, la mamma di Kate, ha già preparato una sorpresa a tema per renderle omaggio in modo unico e speciale.

A cura di Valeria Paglionico

Quest'anno la regina Elisabetta II celebra il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni del suo regno, ed, essendo un traguardo importante difficilmente raggiunto da un monarca britannico, non può fare a meno di festeggiarlo. Sono mesi che il suo staff sta preparando ogni dettaglio dell'evento che animerà sia Londra che il resto dell'Inghilterra: ci saranno parate, concerti, manifestazioni, alle quali ogni suddito sarà chiamato a partecipare. Naturalmente i membri della Royal Family non potranno fare a meno di presenziare a diversi appuntamenti ufficiali. La cosa che in pochi sanno è però che anche Carole Middleton, la mamma di Kate, sta organizzando qualcosa di speciale per mostrare il suo sostegno alla sovrana.

Carole Middleton lancia la collezione per i 70 anni di regno della sovrana

Carole Middleton non è nata col sangue "reale" ma, nonostante ciò, viene considerata al pari dei Windsor da quando la figlia Kate ha sposato l'erede al trono William. Non sorprende, dunque, che finisca sempre al centro dell'attenzione dei media ogni volta che appare in pubblico o che semplicemente lancia un'iniziativa. Per il Giubileo di Platino della sovrana, ad esempio, ha intenzione di dare il suo attento e particolare contributo, a prova del fatto che non potrebbe essere più felice del legame profondo con i Royals. Con il suo brand Party Pieces ha preparato una collezione esclusiva di accessori e gadget a tema per unirsi con stile ai festeggiamenti dedicati a Elisabetta II.

Dai palloncini ai piattini, tutto è a tema Queen

La collezione firmata Party Pieces dedicata al Giubileo di Platino della regina si chiama A Great British Party e comprende palloncini, striscioni e bandierine, tutto decorato con righe, rose inglesi e l'iconica Union Jack, ovvero la bandiera britannica rossa, blu e bianca. Non mancheranno piattini, tovaglioli, bicchieri, che potranno tornare utili anche durante le feste organizzate all'aperto la prossima estate. In alcuni kit speciali ci saranno inoltre anche i Right Royal Spectacle Union Jack Cake Toppers, ovvero delle decorazioni per dolci che permetteranno di aggiungere alle torte e ai biscotti delle immagini stilizzate della regina, dei suoi famosi corgi o della corona con su scritto "70 years". Questo pacchetto è stato pensato per coloro che parteciperanno al Fortnum And Mason, ovvero una sorta di gara per eleggere il miglior pudding fatto in casa del Regno Unito. Insomma, Carole ha pensato davvero a tutto, dando prova di essere la vera regina delle feste.