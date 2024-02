Giovanna Civitillo, è lei la star della prima fila di Sanremo: all’Ariston con l’abito da sirena Per la diretta di martedì Giovanna Civitillo ha scelto di indossare un vestito verde acqua dal corpetto tempestato di strass. Un look che non è certamente passato inosservato e che è stato firmato dallo stilista che ormai accompagna Amadeus e la sua famiglia da anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Giovanna Civitillo in Gai Mattiolo

La seconda serata del Festival di Sanremo ha tenuto il pubblico attaccato al televisore. Con la co-conduzione di Giorgia, che ha dimostrato di saper reggere il palcoscenico anche come intrattenitrice e non solo come cantante e l'ospitata di John Travolta che si è trovato a dover ballare "Il ballo del qua qua" assieme ad Amadeus e Fiorello, anche lo spettacolo di ieri è stato un successo. Ma ad attirare l'attenzione, oltre a ospiti e cantanti in gara, c'è sempre Giovanna Civitillo, che siede in prima fila con il figlio José da cinque anni, sempre pronta a sostenere e applaudire il marito Amadeus. Quest'anno, però, oltre alla parte della moglie del presentatore, Civitillo ha avuto uno spazio tutto suo con la conduzione di un programma radiofonico dedicato al Festival assieme ad Andrea Delogu.

Il look scelto da Giovanna Civitillo per la seconda serata di Sanremo

Giovanna e Amadeus fanno coppia fissa dal 2003, ma il matrimonio è arrivato nel 2009. Galeotta fu "L'Eredità", i due si sono conosciuti quando il Dj di Ravenna presentava il celebre programma su Ra 1 e lei aveva il ruolo di showgirl principale. Da allora sono sempre pronti a sostenersi a vicenda e le edizioni del Festival di Sanremo con la direzione artistica di Amadeus lo hanno dimostrato. La first lady dell'Ariston porta avanti la scelta stilistica che preso per la prima della kermesse e torna per la seconda serata con un altro look sparkling. Se martedì ha optato per un abito dorato, ieri ha sfoggiato un vestito verde acqua stile impero, caratterizzato da un corpetto tempestato di paillettes accollato ma che lasciava le spalle scoperte e una lunga gonna in seta. I capelli raccolti mettevano in risalto il taglio dell'abito firmato dallo stilista Gai Mattiolo.

Perché Giovanna Civitillo ha scelto il vestito verde acqua

In quanto a look Giovanna Civitillo ha sicuramente retto il confronto con quello dei cantanti in gara, e anche con quello sempre brillante del marito. Come Amadeus, infatti, l'ex showgirl ha voluto optare per un outfit abbagliante affidandosi allo stessa stilista a cui si rivolge da anni il marito. Gai Mattiolo, infatti, ha firmato tutti gli abiti indossati dal conduttore della kermesse degli ultimi cinque anni, una serie di smoking eccentrici e vivaci, caratterizzati da incrostazioni di strass e fantasie particolari. Molto fedele allo stilista che "ha creduto in lui anche nei momenti meno felici", ha raccontato la sua costumista, Maria Sabato a Fanpage.it. "Perciò nel momento in cui Amadeus ha avuto l'occasione di fare una cosa importante come Sanremo ha voluto mostrare la sua riconoscenza allo stilista continuando il rapporto di collaborazione". Ma Amadeus rimane anche fedele a se stesso e vuole che i suoi look lo rappresentino, seguendo delle regole ben precise ed evitando determinati colori.

