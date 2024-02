Giovanna Civitillo debutta in radio a Sanremo: look vitaminico con abito arancione e stivali blu elettrico Giovanna Civitillo è tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024 e non solo perché le è stato riservato un posto in prima fila al teatro Ariston. La moglie di Amadeus ha appena debuttato in radio in coppia con Andrea Delogu: ecco cosa ha indossato per l’occasione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca ormai pochissimo all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo e tutti gli artisti che vi partecipano stanno provando a rilassarsi prima del gran debutto al teatro Ariston. Tra i grandi protagonisti di quest'anno non poteva che esserci anche Giovanna Civitillo, che come da tradizione ha accompagnato Amadeus insieme al figlio Josè. La moglie del conduttore non solo seguirà tutte le serate seduta in prima fila ma ricoprirà anche un ruolo inedito, quello di presentatrice radiofonica. Nelle ultime ore ha debuttato a Rai Radio 2 in coppia con Andrea Delogu e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato.

Giovanna Civitillo a Sanremo in versione conduttrice

Giovanna Civitillo è tra le grandi protagoniste di Sanremo 2024 e non solo perché seguirà l'evento dalla prima fila dell'Ariston, quest'anno è diventata anche presentatrice radiofonica per Rai Radio 2. In coppia con Andrea Delogu per tutta la settimana del Festival sarà al timone del programma La versione delle due, le cui dirette andranno in onda da uno studio allestito proprio accanto al teatro. Oggi c'è stato il suo debutto e per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi, sotto consiglio della costumista Maria Sabato (la stessa che segue anche il marito) ha puntato tutto su un look vitaminico e appariscente che l'ha trasformata in una vera e propria regina glamour.

Giovanna Civitillo e Andrea Delogu

Il look color block di Giovanna Civitillo

Cosa ha indossato Giovanna Civitillo per il debutto in radio? Un outfit all'insegna del color block e delle tinte fluo. Ha sfoggiato un abito midi arancione vitaminico, un modello di seta con la gonna al ginocchio, le maniche lunghe, lo scollo a V e un drappeggio all'altezza del punto vita che ha messo in risalto la silhouette. Niente décolleté o vertiginosi tacchi a spillo, per completare il tutto ha optato per un paio di stivali bassi e a punta, la cui particolarità sta nel colore blu elettrico che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Capelli ondulati perfettamente in piega, trucco appena accennato ed entusiasmo travolgente: Giovanna ha ancora una volta dimostrato di essere una perfetta "Lady Sanremo".

Giovanna Civitillo in color block