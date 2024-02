Giovanna Civitillo come una star a Sanremo con l’abito d’oro da diva Giovanna Civitillo ha debuttato all’Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo con un look prezioso e scintillante color oro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Giovanna Civitillo in Gai Mattiolo, gioielli Leo Pizzo

Amadeus è giunto al suo quarto Festival di Sanremo e in questa lunga avventura ha sempre avuto al suo fianco Giovanna Civitillo, la donna della sua vita. I due sono sposati dal 2009 ma stanno insieme dal 2003 e hanno un figlio, José. Entrambi sono sempre in prima fila all'Ariston, pronti sì a godersi lo spettacolo, ma soprattutto a far sentire la loro vicinanza al conduttore in un momento così speciale e importante, in cui inevitabilmente si finisce col catalizzare le attenzioni dell'intero Paese. Sin dall'inizio, la moglie di Amadeus ha scelto per le serate sanremesi dei look elegantissimi, adatti al prestigio del teatro e alla rilevanza dell'occasione. Anche lei, come il marito, è legatissima a un brand in particolare, di cui indossa di anno in anno le creazioni.

Lo stile di Giovanna Civitillo

Quest'anno Giovanna Civitillo è coinvolta nel 74esimo Festival di Sanremo emotivamente e professionalmente. Non è solo la "first lady", la moglie del conduttore e direttore artistico. Le è stata anche affidata la conduzione di uno spazio radiofonico, su Rai Radio 2 (radio ufficiale di Sanremo 2024) insieme ad Andrea Delogu. La showgirl è da quattro anni una presenza fissa all'Ariston: viene sempre inquadrata all'inizio della diretta e al suo fianco, nella prima fila della platea, è serata dopo serata accompagnata dal figlio Jose. Abiti principeschi, colori sgargianti, spalle nude, piume e cristalli: le sue scelte di stile sono ben precise.

Giovanna Civitillo in Gai Mattiolo, gioielli Leo Pizzo

Il primo look sanremese della moglie di Amadeus

Per il debutto sanremese Giovanni Civitillo ha deciso di abbagliare, di brillare. Ha scelto un look luminosissimo color oro, da vera diva della serata, un outfit decisamente festoso e perfetto per non passare inosservati. La creazione, tempestata di paillettes, con scollatura a V e bretelline sottili, è firmata Gai Mattiolo e l'ha abbinata a un paio di décolleté dello stesso prezioso colore.

Giovanna Civitillo e Amadeus in Gai Mattiolo

Per impreziosire ulteriormente la mise, ha aggiunto dei gioielli coordinati, una parure composta da anello e collier di Leo Pizzo. Fanno parte della Collezione Gala e sono realizzati con rubellite e diamanti. Anche Amadeus, per questa così come nelle precedenti edizioni del Festival, si è affidato allo stesso brand: non rinuncerebbe mai alle sue amate giacche con paillettes, il suo stile scintillante e barocco è diventato iconico.

Giovanna Civitillo e Amadeus nella prima serata del Festival di Sanremo