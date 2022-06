Giorgia Palmas in abito chemisier: dà il benvenuto all’estate col look comodo e trendy Giorgia Palmas ha dato il benvenuto a giugno con un look comodo e trendy, perfetto per l’estate: l’abito chemisier è il must have da avere nell’armadio in questa stagione.

A cura di Giusy Dente

Giorgia Palmas in Marella

In questi giorni Giorgia Palmas è particolarmente raggiante e per fan e follower è impossibile non notare la luce che sprigionano i suoi occhi. L'ex velina pochi giorni fa ha vissuto uno dei giorni più belli della sua vita: ha sposato Filippo Magnini. La coppia un anno fa si era già detta di sì con rito civile, ma ci tenevano a celebrare anche il rito religioso e a festeggiare in grande stile con le persone care (cosa impossibile durante la pandemia). Sono riusciti a coronare il loro sogno e a distanza di quasi una settimana, la quarantenne è ancora al settimo cielo.

Giorgia Palmas, neo sposa al settimo cielo

Forse un po' a malincuore, Giorgia Palmas ha dovuto togliere l'abito da sposa! O meglio, gli abiti. Per il grande giorno ne ha indossati due, uno più romantico e incantevole dell'altro, entrambi firmati Atelier Emé. Si è sentita una principessa, la protagonista di una favola: "Quando vivi un sogno non vorresti svegliarti mai e ogni singolo dettaglio che ti ha portato a vivere quella magia rimane impresso nella tua mente, per sempre. Ho amato moltissimo il mio vestito, mi ha aspettato per due anni e mi ha fatto sentire una vera sposa" ha detto a proposito della creazione in pizzo scelta per la prima parte della giornata, quella in Chiesa. Una volta tornata alla vita di tutti i giorni, alla quotidianità familiare che tanto ama, ha avuto modo di raccontare nei dettagli il matrimonio: lo ha fatto sia sui social che a Verissimo, dove è stata ospite proprio assieme al marito. Per loro sarà davvero un'estate speciale. Lei l'ha inaugurata con un look alla moda.

Giorgia Palmas è pronta per l'estate

Giorgia Palmas ha dato il benvenuto a giugno indossando un abito chemisier casual e trendy, un look fresco ma di classe perfetto per l'estate. Il vestito è di Marella a righe bianche e verdi. Presenta fusciacca in vita, gonna leggermente svasata, colletto a camicia e maniche ad aletta. Su tutta la lunghezza ci sono dei bottoncini nascosti. Sul sito ufficiale del brand costa 119,90 euro. Lo ha abbinato a un paio di sandali bianchi alla schiava, con punta quadrata e tacco alto. La scelta dello chemisier è perfetta quando si vogliono combinare praticità e stile, senza rinunciare né all'uno né all'altro, sentendosi dunque a proprio agio ma anche alla moda. In questo Giorgia Palmas è impeccabile: ha fatto centro anche stavolta.