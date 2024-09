Georgina Rodriguez stupisce coi capelli biondi e annuncia il ritorno della sua docuserie su Netflix

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez

Chi è davvero Georgina Rodriguez? Tutti la conoscono come compagna di vita di Cristiano Ronaldo, la donna al suo fianco da 8 anni, quella con cui il calciatore ha costruito una famiglia. Hanno 5 figli, tre nati da madre surrogata. La serie Soy Georgina è nata proprio per entrare più nel profondo della vita e dell'anima della modella, per conoscere di più di lei, del suo vissuto, della sua quotidianità. La serie restituisce un suo ritratto che si sofferma molto sul ruolo di madre, ma che inevitabilmente offre uno sguardo anche su una vita estremamente lussuosa fatta di viaggi, acquisti nelle più prestigiose Maison, yacht e aerei privati, feste glamour. Sta per sbarcare su Netflix il terzo capitolo.

È in arrivo Soy Georgina 3

La terza stagione della serie è in arrivo su Netflix: sbarcherà sulla piattaforma il 18 settembre. Il sequel, come gli altri due capitoli, si soffermerà sulla vita della coppia, offrendo sia un quadro familiare che un ritratto personale della modella spagnola che si divide tra il ruolo di madre, imprenditrice, influencer e partner di un uomo ricco e potente, una delle più grandi stelle del calcio mondiale. Questa stagione, in particolare, sarà ambientata in parte anche a Riyadh. La famiglia al completo, infatti, si è stabilita qui in seguito alla firma di CR7 con l'Al Nassr. Accanto al momento del trasferimento si vedranno anche l'inaugurazione di Villa Perla, la casa al mare di Georgina, il suo debutto alla settimana della moda di Parigi.

I look di Georgina Rodriguez per l'annuncio

Per annunciare l'arrivo imminente di Soy Georgina 3 su Netflix, la modella ha condiviso alcuni scatti inediti. Immediatamente, osservandoli, balza all'occhio una grande novità: i capelli di Georgina Rodriguez. L'influencer ha i capelli neri lunghissimi, ma stavolta nelle foto sfoggia una chioma bionda effetto silk. Nelle immagini indossa un maxi abito da sera color oro con ampia scollatura abbinato a un paio di décolleté metalliche e gioielli d'oro. Il secondo look, invece, è un vestito che riproduce la tipica stampa di un giornale: lo sfondo è bianco, i caratteri sono neri. I titoli e i testi sono articoli di giornale che annunciano l'uscita della serie e le foto sono ovviamente della protagonista.