George principe rivoluzionario: sarà il primo erede al trono inglese a non unirsi alle forze armate Il principe George è destinato a stravolgere le tradizioni reali? Pare proprio di sì: ecco perché potrebbe diventare il primo erede al trono a non entrare nelle forze armate britanniche.

A cura di Valeria Paglionico

La monarchia britannica è alle prese con un periodo di grandi cambiamenti e non solo perché re Carlo III ha preso il posto della mamma Elisabetta II, snellendo in modo drastico il suo regno: le istituzioni inglesi stanno cominciando ad adeguarsi alla realtà moderna. A dimostrarlo è stata la decisione presa per il principino George, il secondo nella linea di successione al trono: sebbene nel suo futuro ci sia sicuramente un'esperienza da re, a differenza dei suoi predecessori non sarà costretto a unirsi alle forze armate. Il principe è destinato a "rompere le regole" di corte?

Gli impegni militari dei reali, da Elisabetta II a Harry

Fino ai tempi di Carlo e dei suoi figli tutti i principi britannici, anche le donne e quelli più distanti dal trono, prima di debuttare nei panni di working royals erano tenuti a passare un periodo nell'esercito per servire il paese. William è entrato alla Royal Military Academy di Sandhurst e ha prestato servizio nelle forze armate per più di sette anni, Harry ha combattuto in Afghanistan fra il 2007 e il 2008, Carlo ha fatto parte sia della Royal Navy che della RAF tra il 1971 e il 1976. Addirittura anche Elisabetta II durante la Seconda Guerra Mondiale ebbe un'esperienza militare: entrò nell'Auxiliary Territorial Service (ATS), un reparto dell'esercito in cui le donne svolgevano lavori che sgravavano gli uomini impegnati a combattere in prima linea.

George e Charlotte

La decisione di William e Kate

La tradizione militare legata alla Royal Family britannica sembra essere destinata a diventare solo un lontano ricordo. Il motivo? Sebbene si tratti di un'usanza capace di conferire legittimità alla monarchia, Kate e William hanno intenzione di stravolgere le regole: non forzeranno né il primogenito George, né i suoi fratelli Charlotte e Louis a unirsi alle forze armate. Ai principini verrà data una certa libertà di scelta, così che possano diventare tutto ciò che vogliono. In questo modo, il "primo della lista" potrebbe diventare il primo futuro re a non essere entrato nell'esercito. È la dimostrazione del fatto che il regno inglese si sta modernizzando? L'unica cosa certa è che George di recente avrebbe mostrato un certo interesse per l'esercito al Royal International Air Tattoo presso la RAF Fairford nel Gloucestershire, anche se è ancora troppo presto per fare previsioni.