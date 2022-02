Frank Matano, le foto di ieri e oggi: com’è cambiato il comico dagli esordi a LOL 2 Frank Matano è uno dei protagonisti della seconda edizione di “LOL – Chi ride è fuori”, dove a differenza dello scorso anno affianca Fedez nella conduzione. In quanti sanno com’era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Frank Matano è tra i volti più amati della tv italiana, ha conquistato il grande pubblico dopo aver partecipato alla prima stagione di LOL – Chi ride è fuori, dove ha spopolato con la sua ironia e con i suoi strambi metodi per trattenere le risate di fronte le battute degli altri concorrenti. Ora è tornato ancora una volta al game show di Amazon Prime Video ma questa volta nei panni di conduttore, affiancando Fedez al timone del programma. Oggi siamo abituati a vederlo con i ricci e la barba incolta in tv, ma com'era prima del successo? Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione del comico da quando era un bambino a oggi.

Frank Matano, le foto che mostrano la trasformazione

Frank Matano è diventato famoso a 18 anni come YouTuber, a renderlo noto sono stati i suoi esilaranti scherzi telefonici condivisi sul web. Da quel momento in poi la sua carriera è stata in continua ascesa e, complice la naturale crescita, il suo aspetto è un tantino cambiato dagli esordi a oggi.

Frank Matano nei primi anni di carriera

Certo, ha mantenuto invariate l'ironia, lo sguardo vispo e il sorriso smagliante, ma è chiaro che col passare del tempo è diventato più maturo. Sui social non esita a condividere delle divertenti foto del passato, da quelle risalenti all'infanzia alle prime fototessere, non avendo paura di mostrarsi prima del successo.

Frank Matano nel 2014

L'evoluzione di stile di Frank Matano

Matano non è cambiato solo dal punto di vista estetico con l'avanzare del tempo, ha anche rivoluzionato il suo armadio. Negli anni del debutto puntava tutto su outfit casual fatti di t-shirt, bermuda camouflage e giacche della tuta, mentre ad oggi per le apparizioni pubbliche preferisce delle giacche eleganti, non disdegnando le camicie griffate (come quella sfoggiata nella prima edizione di LOL).

Frank Matano con i capelli corti nel 2019

Anche quando si parla di hair look Frank ha dato una svolta alla sua immagine: se agli esordi portava i capelli corti e a spazzola, ora ha lasciato crescere i ricci e li ha abbinati alla barba lascia incolta. Spesso, inoltre, ha osato anche con un baffo in pieno stile anni '70. Quale sarà la prossima trasformazione dell'attore?