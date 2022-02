Corrado Guzzanti, le foto di ieri e oggi: com’è cambiato il comico dagli esordi a LOL 2 Corrado Guzzanti è uno dei grandi protagonisti di LOL 2 – Chi ride è fuori. In quanti ricordano i suoi esordi in tv negli anni ’90? Di allora di tempo ne è passato e anche il suo aspetto è cambiato molto: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Corrado Guzzanti è tra i comici, registi e sceneggiatori più famosi del nostro paese, è diventato famoso grazie alle sue imitazioni di personaggi famosi del mondo della politica, dello spettacolo e della religione. Creativo, visionario, irriverente: il figlio di Paolo Guzzanti è uno degli autori satirici più sfrontati ed esilaranti di tutti i tempi. Di recente è sbarcato a LOL – Chi ride è fuori, alla quale ha partecipato come concorrente, ma in quanti ricordano i suoi esordi in tv? Ecco le foto che mostrano la trasformzione dagli anni del debutto a oggi.

Corrado Guzzanti, com'è cambiato dagli anni '90 a oggi

Corrado Guzzanti è nato a Roma nel 1965, è figlio del giornalista e politico Paolo Guzzanti, fratello di Sabina e Caterina, pronipote dell'ex ministro Elio Guzzanti. Ha raggiunto il successo nel 1992 come comico di punta del programma Avanzi e da allora non ha mai smesso di avere successo, collaborando spesso con Serena Dandini, che lo ha voluto fortemente nelle sue trasmissioni satiriche.

Corrado Guzzanti da giovane

Sono passati 30 anni da allora e inevitabilmente il suo aspetto è cambiato molto. Agli esordi era poco più che ventenne, mentre oggi è un comico affermato e sicuro di sé, con qualche ruga in più sul viso e un aspetto più maturo.

Corrado Guzzanti nel 2015 con i capelli rasati

Le mille trasformazioni di Corrado Guzzanti

Essendo diventato famoso grazie alle sue imitazioni irriverenti, Corrado Guzzanti ha trasformato spesso il suo aspetto in modo drastico grazie a make-up, parrucche, abiti di scena e protesi "temporanee".

Corrado Guzzanti nel 2019

Tra i suoi personaggi più riusciti ci sono delle creazioni originali, dal regista Rokko Smithersons al coatto tifoso romanista Lorenzo, ma anche numerosi personaggi noti, primi tra tutti quelli della politica e dello spettacolo. Ha imitato Francesco Rutelli, Umberto Bossi, Fausto Bertinotti, Gianfranco Funari, Antonello Venditti, Emilio Fede, Vittorio Sgarbi. Insomma, Corrado Guzzanti è il re del trasformismo e di certo dopo LOL 2 continuerà a spopolare con la sua esilarante ironia.