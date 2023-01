Francesca Fagnani prima di Sanremo rende omaggio a Chiara Ferragni: il dettaglio nascosto nel look Francesca Fagnani ha mostrato il suo nuovo look minimal e chic sui social, attirando le attenzioni dei fan con un dettaglio particolare: l’outfit “nasconde” una piccola dedica alla collega Chiara Ferragni.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Fagnani sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo il successo di Belve, il suo programma di interviste di Rai 2, è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Nella seconda serata lo affiancherà sul palco dell'Ariston e di sicuro riuscirà a far emergere tutto il suo talento e la sua irriverenza. Come si sta preparando per essere perfetta nel suo "grande giorno"? Nei giorni scorsi era apparsa al fianco delle colleghe Chiara Ferragni e Chiara Francini per il primo shooting di gruppoil primo shooting di gruppo, mentre di recente sui social ha postato una Stories con un look molto particolare: ecco il dettaglio che non è passato inosservato.

Il look total black di Francesca Fagnani

Manca poco al debutto sanremese di Francesca Fagnani e gli occhi dei media sono tutti puntati su di lei. Sui social continua a documentare alcuni dei suoi impegni professionali, il tutto senza mai rinunciare allo stile elegante e minimal che da sempre la contraddistingue. Di recente, ad esempio, ha puntato sul total black, lasciandosi immortalare sorridente su uno sgabello "da intervista" con indosso un completo all'insegna della sobrietà. Ha abbinato un paio di pantaloni di raso dal taglio classico a un gilet in tinta, ha portato quest'ultimo con sotto una semplice canotta che ha lasciato intravedere il décolleté ma senza essere troppo audace.

Francesca Fagnani in total black

Francesca Fagnani col girocollo romantico

Per completare il tutto la Fagnani ha scelto un paio di décolleté col tacco alto in total black, anche se a fare la differenza sono stati i gioielli. Al collo ha sfoggiato una collana in oro e cristalli della Chiara Ferragni Collection, per la precisione il girocollo Infinity Love decorato con zirconi bianchi (quello centrale a forma di cuore). Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand dell'imprenditrice viene venduto a 289 euro. Nella didascalia la giornalista ha taggato la Ferragni aggiungendo semplicemente un "Thank you", a prova del fatto che prova moltissima stima nei suoi confronti. Dopo Sanremo penseranno a una collaborazione professionale?