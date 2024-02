Fiorella Mannoia a Sanremo con le cuffie personalizzate: il significato del dettaglio nascosto Look di velluto per Fiorella Mannoia nella terza serata di Sanremo. La cantante ha delle cuffie personalizzate con un significato speciale e profondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il Festival di Sanremo 2024 ha un cast fatto di tanti debutti e tanti ritorni celebri. Uno di questi è quello di Fiorella Mannoia, assente dalla kermesse da sette anni, quando portò a casa il secondo posto. La cantante vanta, con questa, sei partecipazioni alla gara canora. Quest'anno ha scelto un brano forte e importante, particolarmente attuale, che mette in musica temi a lei cari. Mariposa è un vero e proprio manifesto, un inno alla libertà con protagonista la figura femminile: nel brano si canta l'orgoglio e la difficoltà di essere donne, la speranza in un mondo finalmente uguale, dove si possa finalmente essere pienamente coscienti e consapevoli, padrone dei propri corpi.

I look di Fiorella Mannoia a Sanremo

Nella prima serata la cantante ha puntato su un abito da sposa in pizzo bianco firmato Luisa Spagnoli, con scollatura a V. Si è esibita scalza, un gesto che altre artiste prima di lei hanno compiuto nella storia del Festival. Sicuramente cantare a piedi nudi è un modo per sentirsi in grande sintonia col palco e con l'ambiente, per sentirsi libere, concetto predominante nella canzone che ritorna dunque anche nel look. Outfit candido firmato ancora Luisa Spagnoli anche nella seconda serata, dove l'artista è salita sul palco solo in qualità di presentatrice, per annunciare l'esibizione di Geolier. Elegantissima in velluto, invece, nella terza serata.

Le cuffie personalizzate di Fiorella Mannoia

Nella prima serata all'Ariston, la cantante ha portato con sé sul palco un accessorio indispensabile durante l'esibizione, che sembra la stia accompagnando per tutto il percorso sanremese. Tutti i cantanti cantano con le cuffie e le sue, erano personalizzate. Ha infatti chiesto una modifica ai tecnici, così da farle realmente proprie, aggiungendo due dettagli, due richiami a lei cari. Ha lei stesso spiegato su Instagram il significato dei disegni applicati: "Queste sono due sante brasiliane. Iansa è una dea della forza, del vento e della tempesta. L'altra è una dea più femminile, la dea delle acque dolci, di laghi e fiumi. Rappresenta l'amore, la gentilezza".

I due simboli sono quindi due elementi complementari, rappresentano due forze apparentemente opposte eppure che possono convivere, proprio come l'animo di una donna dolce eppure decisa. Ma anche come l'amore, che può assumere così tante sfumature da quella più pura a quella, purtroppo, più violenta.