Fedez torna su Vinted: capi in vendita da 25 a 300 euro tutti esauriti in poche ore

A cura di Arianna Colzi

Fedez

Dopo una settimana a Miami con i figli e un weekend in una villa da sogno affittata in occasione del Coachella Music Festival, Fedez è tornato in Italia. A Milano, in occasione della Design Week 2024, ha fatto visita a Versace Home, l'installazione realizzata dal brand di Donatella Versace che, come tantissime altre Maison. Negli ultimi giorni il rapper ha riaperto il suo profilo Vinted, l'applicazione dov'è possibile vendere abiti, accessori e oggetti usati, mandando in poche ore tutti i 22 capi interamente sold out in pochissime ore.

Fedez annuncia in una storia i nuovi capi su Vinted

Cosa ha messo in vendita Fedez su Vinted

Postando un video registrato nella villa affittata per il Coachella, Fedez ha annunciato di essere sbarcato (di nuovo) su Vinted. Il rapper infatti aveva aperto il profilo nel maggio del 2023, mettendo in vendita i suoi primi capi. Il cantante stavolta ha messo in vendita "20 bellissimi nuovi capi ispirati al Coachella" presi direttamente dal suo armadio. I capi sono andati esauriti in meno di 48, con tanto di recensioni ottime, tutte a cinque stelle. Dopo più di un anno dal lancio del suo profilo su Vinted, Fedez torna a caricare capi in vendita totalizzando in soli due giorni 68mila followers.

I capi messi in vendita da Fedez su Vinted

Il range di prezzo dei 22 capi va dai 300 euro di un giubbotto in denim di Gucci ai 25 di una T-shirt con la faccia di Jim Morrison. Tra i brand che vediamo caricati figurano Saint Laurent (un paio di bermuda in denim), Dior (due T-shirt, una con logo e una con stampa con tante api). Non mancano anche tanti capi del mondo streetwear, come una felpa con cappuccio firmata Drew House, il brand di Justin Bieber, venduta 80 euro e una T-shirt con una emoji gialla, simbolo del brand. Sino poi in mostra diversi capi di Obey: due bermuda con fantasia mimetica venduti a 80 euro l'uno, una canottiera a 30 euro. Ci sono anche brand più piccoli come Amiri, Astroworld e Hand Tex di cui Fedez ha messo in vendita delle T-shirt.

Alcuni dei capi Vinted di Fedez