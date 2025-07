Fedez e la passione per le Crocs: per l’estate sceglie gli zoccoli di Monsters&Co.

Se fino a qualche tempo fa venivano considerate le "scarpe brutte" per eccellenza, oggi le Crocs sono diventate un vero e proprio must, una sorta di status symbol per coloro che vogliono rivelare la propria passione per la moda. Lo sa bene Fedez che, complice il fatto che durante l'estate ama tenere i piedi "al fresco", possiede sandali, ciabatte e calzature aperte di ogni tipo, da quelle "col taschino" firmate Nike alle Birkenstock in versione griffata. Tra i suoi modelli preferiti, inoltre, non possono mancare gli iconici zoccoli di gomma, questa volta declinati in una variante cartoon davvero originale: ecco come sono fatte e quanto costano le nuove Crocs del cantante.

Le Crocs di Monsters&Co. acquistate da Fedez

Non è una novità che Fedez abbia la passione per le Crocs, anzi, spesso sui social ha sfoggiato il modello dark con lo scheletro del piede stampato sulla punta, ma è stato nelle ultime ore che ha rivelato la "chicca" esclusiva che ha aggiunto alla sua collezione. Si tratta degli iconici zoccoli di gomma in versione cartoon, per la precisione della collezione realizzata da Crocs in collaborazione con Disney e Pixar. Le calzature sono in verde fluo e si ispirano a Mike Wazowski, il mostro green con un solo occhio di Monsters&Co., il film di animazione che ha spopolato al cinema nei primi anni 2000.

Crocs Disney Monsters Inc Mike

Quanto costano gli zoccoli cartoon

I nuovi zoccoli di Fedez sono stati progettati per incarnare tutti i dettagli divertenti del ciclope verde del film di animazione e non solo per il loro colore vitaminico, sono anche decorati con spille tridimensionali che riproducono il suo occhio. Sono dotate, inoltre, anche di un'etichetta plastificata che ne attesta l'autenticità. Il rapper, però, non le ha lasciate nel loro formato "standard", le ha arricchite con delle clip dei Pokemon, prima tra tutte quella a forma di sfera bianca e rossa. Qual è il prezzo delle Crocs cartoon? Sugli e-commerce di moda vengono vendute a più di 88 euro, mentre in versione kids costano 60 euro.