Federica Pellegrini per la prima volta in tv con Matteo Giunta: anticipa le nozze col completo fucsia Federica Pellegrini ha fatto il suo debutto in tv col futuro marito Matteo Giunta. I due sono stati tra gli ospiti della puntata domenicale di Verissimo e ne hanno approfittato per parlare del matrimonio alle porte: ecco cosa ha indossato la nuotatrice per l’evento speciale.

A cura di Valeria Paglionico

Si è aperta ufficialmente la stagione dei matrimoni e dopo due anni di pandemia non sarà più caratterizzata da restrizioni e limiti. Sono diverse le star che presto pronunceranno il fatidico sì, da J.Lo e Ben Affleck a Beatrice Valli e Marco Fantini, fino ad arrivare a Federica Pellegrini e Marco Giunta. È proprio quest'ultima coppia ad aver attirato tutti i riflettori su di sé di recente: ieri i due hanno debuttato in tv fianco a fianco, sono stati tra gli ospiti speciali della puntata domenicale di Verissimo e ne hanno approfittato per dare qualche piccola anticipazione sul matrimonio.

Il look di Federica Pellegrini a Verissimo

Per la prima volta in tv al fianco di Matteo Giunta Federica Pellegrini ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato tutto su un completo di raso dal sapore primaverile di RossoRame, un modello fucsia acceso con delle decorazioni arancioni all-over. La campionessa ha abbinato un paio di pantaloni a sigaretta dal taglio classico a una camicia in tinta, completando il tutto con un paio di sandali total pink col tacco a spillo firmato Le Silla. Matteo, invece, ha preferito un completo scuro e una camicia bianca, distinguendosi per la sua eleganza senza tempo. Ora, dunque, non resta che chiedersi: cosa indosseranno per il matrimonio?

Federica Pellegrini in RossoRame con i sandali Le Silla

Quando si sposa Federica Pellegrini?

Durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo Federica Pellegrini ha parlato per la prima volta del matrimonio pubblicamente, rivelando anche alcune piccole indiscrezioni che nessuno conosceva. Innanzitutto ha spiegato che non si aspettava di ricevere la proposta di nozze tanto presto ma, nonostante ciò, è stata felice di promettere amore eterno al suo compagno. Pronuncerà il fatidico sì a fine agosto, la cerimonia si terrà a Venezia, la città natale della nuotatrice, anche se al momento le mancano ancora moltissimi dettagli da organizzare. La cosa certa è che sia lei che Matteo non vedono l'ora di diventare marito e moglie, così da coronare il loro sogno d'amore e da iniziare un nuovo percorso di vita insieme.