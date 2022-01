Federica Nargi cambia look dopo le vacanze al mare: ora ha i capelli con le sfumature caramello Federica Nargi è appena tornata da una paradisiaca vacanza alle Maldine e come prima cosa ha fatto visita al parrucchiere. Dopo aver stressato la chioma tra salsedine e sole, ha cambiato look, aggiungendo un tocco di novità alla sua immagine.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze di Natale sono ufficialmente terminate e le star stanno lentamente tornando alla loro normale quotidianità. Per Federica Nargi il rientro è stato un tantino più difficile degli altri, visto che ha passato le ultime settimane in un resort di lusso alle Maldive. Tra mare cristallino, tintarella e spiagge incontaminate, è stata lieta di godersi una pausa dal lavoro in compagnia della famiglia al completo. Ora la "pacchia" è finita ma ha pensato bene di dare il via al nuovo anno "coccolandosi". Ha fatto visita al parrucchiere e ha cambiato look, prendendosi cura della chioma dopo averla stressata tra salsedine e sole.

Il nuovo look di Federica Nargi

È fin dai tempi di Striscia la Notizia che Federica Nargi è fedele alla chioma scura (non a caso è diventata famosa proprio nei panni di velina mora) ma ora le cose sono leggermente cambiate. Per dare il via al nuovo anno con il piede giusto ha cambiato look. Complice la vacanza alle Maldive, durante la quale è stata intere giornate esposta al sole, si è ritrovata con la chioma "indebolita" ed è per questo che ha fatto visita al parrucchiere. Ne ha approfittato per aggiungere anche un tocco di novità: delle sfumature color caramello capaci di rendere il suo viso ancora più luminoso. Ha inoltre eliminato le doppie punte, rimanendo però fedele al taglio medio.

Federica Nargi durante la vacanza alle Maldive

Federica Nargi torna a lavoro dopo la vacanza in famiglia

Al motto di "E niente, sono tornata", Federica Nargi ha documentato il rientro in Italia dopo la paradisiaca vacanza alle Maldive. Nei giorni scorsi ha scatenato l'invidia dei followers immortalandosi in bikini tra mare cristallino, bungalow nel bel mezzo dell'oceano e spiagge incontaminate. A rendere davvero speciale il viaggio invernale è stata la compagnia: l'ex velina è partita con il compagno Alessandro Matri e con le due figlie che ha avuto proprio da lui, Sofia e Beatrice. Sorrisi, abbracci, giochi in spiaggia, i quattro hanno dato vita a degli adorabili ritratti di famiglia che hanno fatto sognare i followers.