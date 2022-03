Federica Nargi con i capelli lunghissimi: il nuovo look è con le maxi extension Federica Nargi è alle prese con un nuovo progetto lavorativo e si è servita dei social per documentarlo. La cosa particolare è che, dopo essere passata sotto le “grinfie” di truccatori e parrucchieri, ha sfoggiato un nuovo look con i capelli lunghissimi.

A cura di Valeria Paglionico

Federica Nargi potrà pure essersi una pausa dalla tv da diversi anni ma continua a essere super attiva dal punto di vista professionale. Sui social ama mantenere un rapporto diretto con i fan e non di rado li aggiorna sui suoi numerosi successi professionali. Nelle ultime ore ha rivelato con foto e Stories di essere alle prese con un nuovo progetto: uno shooting fotografico realizzato per un'esclusiva campagna pubblicitaria. Sebbene non abbia annunciato qual è il brand che l'ha ingaggiata come testimonial, ha dato una piccola anteprima dell'inedito hair look che sfoggerà negli scatti fashion.

Federica Nargi: "Capelli lunghi o corti?"

Federica Nargi è diventata famosa all'inizio degli anni 2000 come la "velina mora" e da allora non ha mai stravolto in modo drastico l'hair look. Da decenni è fedele ai capelli scuri e dalla lunghezza media, ormai diventati il suo "marchio di fabbrica", ma nelle ultime ore le cose sono leggermente cambiate. La Nargi ha preso parte a un nuovo progetto fotografico e ha permesso agli hairstylist di stravolgerle l'acconciatura. Al motto di "Capelli corti o lunghi?", l'ex velina sui social ha dato una piccola anteprima della trasformazione messa in atto per la campagna pubblicitaria.

Federica Nargi senza extension

La trasformazione di Federica Nargi con la chioma lunga

Se fino a qualche tempo fa Federica Nargi sfoggiava una chioma media, ovvero lunga fino al décolleté, ora ha deciso di puntare sulle lunghezze extra. Come ha fatto a far crescere i capelli in così poco tempo? Si è servita di un "trucco", ovvero delle lunghissime extension che hanno aggiunto un tocco iper femminile alla sua immagine. A firmare l'hair look dell'ex velina è stata l'hairstylist e make-up artist Elisa Rampi, che ha pensato per lei a una piega con le onde naturali e la fila molto laterale. La svolta di Federica con i capelli extra long sarà temporanea oppure durerà almeno qualche mese?