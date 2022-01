Cindy Crawford torna sul set con un nuovo look: ha il caschetto lungo e le sfumature caramello Cindy Crawford ha cambiato look. Ha affidato i suoi capelli al noto hair stylist Dimitris Giannetos che ha illuminato la sua chioma con sfumature caramello.

A cura di Giusy Dente

Instagram @cindycrawford

Dopo aver regnato incontrastata sulle passerelle degli anni Novanta, diventando l'icona fashion di un'intera generazione, oggi a 56 anni Cindy Crawford è una donna che ha mantenuto intatta la sua bellezza e che non smette di affascinare. Non ha nulla da invidiare alle modelle di oggi, difatti continua a posare in copertina e a lavorare nel mondo della moda. Sua figlia sta seguendo le sue orme. Kaia Gerber e la supermodella si somigliano moltissimo: la 20enne ha già lavorato con le principali Maison del settore, sia sfilando che posando per campagne pubblicitarie (Versace, Valentino, Chanel, Prada, Burberry per fare solo alcuni nomi). La sua carriera è in ascesa, mentre quella della mamma non accenna a scemare: al momento sta lavorando a un progetto top secret che ha richiesto un cambio look.

I segreti di bellezza di Cindy Crawford

La leggendaria top model si impegna molto per mantenersi in forma, attraverso uno stile di vita sano. E il suo fisico rimasto sempre tonico e atletico lo dimostra, frutto di attività sportiva costante e frequente. Ovviamente anche l'alimentazione è un elemento essenziale, impossibile da trascurare per sfoggiare la sua linea invidiabile e il suo corpo sano. E quando ha voglia di concedersi una coccola di relax la modella non ha dubbi: il bagno nella jacuzzi due volte al giorno è ciò che la rigenera e la rimette al mondo.

Instagram @cindycrawford

Il nuovo look della modella

Qualcosa bolle in pentola anche se non è stato ancora rivelato con precisione che cosa. Cindy Crawford è tornata sul set per un nuovo progetto di lavoro segretissimo, il primo del 2022. Non ne ha svelato i dettagli, ma ha mostrato un dietro le quinte per condividere coi fan e i follower il look scelto. La modella è vestita in modo sportivo, con un completo verde petrolio. Ma il pezzo forte sono i suoi capelli. L'acconciatura è stata realizzata da Dimitris Giannetos, hair style di tantissime celebrities.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci cambia look: ora ha i capelli ondulati e con lo shatush caramello

Instagram @cindycrawford

A lui hanno affidato le loro chiome Camila Cabello e Britney Spears, per esempio. La prima ha cambiato drasticamente look optando per un caschetto mentre la seconda si è rivolta a lui per rinfrescare e dare luminosità al suo biondo. Per Cindy Crawford il noto parrucchiere ha pensato a qualcosa di molto glamour. Le ha tagliato i capelli, dando loro la forma di un caschetto lungo leggermente mosso e ha dato loro un nuovo colore. La 56enne è passata dal castano scuro a una tonalità più chiara con sfumature caramello. Cindy non sbaglia un colpo!