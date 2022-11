Eva Mendes ha un nuovo tatuaggio ed è una dolce dedica a Ryan Gosling Eva Mendes ha un nuovo tatuaggio e lo ha mostrato sui social. Cosa raffigura? È una dolce dedica al compagno Ryan Gosling.

A cura di Valeria Paglionico

Eva Mendes è stata tra le attrici più amate degli anni 2000, basti pensare al fatto che in molti ricordano ancora la sua interpretazione in Hitch al fianco di Will Smith. Da qualche anno a questa parte, però, ha deciso ritirarsi a vita privata per dedicarsi alla famiglia che ha costruito con Ryan Gosling, dal quale ha avuto le due figlie Esmeralda e Amanda. I due hanno sempre vissuto la relazione in forma privata, raramente hanno rilasciato interviste sulla loro quotidianità di coppia, dando prova di non amare particolarmente i riflettori al di fuori del set. Stando alle indiscrezioni, però, si sarebbero sposati a sorpresa e a dimostrarlo sarebbe un nuovo tatuaggio dell'ex attrice.

Il significato del tatuaggio di Eva Mendes

I tatuaggi sono la mania del momento, un modo per fissare sulla pelle un messaggio indelebile a cui si è particolarmente legati. Eva Mendes sembra averlo capito bene, visto che da qualche giorno sfoggia un nuovo tattoo dal dolcissimo significato simbolico. Si tratta di una scritta mini in spagnolo impressa sulla parte interna del polso sinistro. Cosa recita? "De Gosling", ovvero "Di Gosling", dunque un toccante omaggio al compagno e padre delle figlie. In molti hanno tradotto la sigla con "Mrs. Gosling", insinuando che i due si siano sposati in totale segretezza.

Eva Mendes e Ryan Gosling si sono sposati?

Il motivo per cui molti followers dell'attrice hanno pensato subito alle nozze è molto semplice: nella cultura ispanica, alla quale la Mendes appartiene, le donne sposate aggiungono al proprio cognome quello del marito ma preceduto dal "de", congiunzione usata proprio per separare i due cognomi. Al momento, però, nessuno dei diretti interessati è intervenuto sulla questione, lasciando così un'aura di mistero. La cosa certa è che la loro storia dura da ben 11 anni ed è una delle più longeve del mondo hollywoodiano. Quale miglior simbolo di un tatuaggio indelebile per rendere omaggio all'amore che si prova per il partner?