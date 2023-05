Eurovision 2023, i look della seconda semifinale: trionfano i bermuda e il total pink Continua il successo dell’Eurovision Song Contest 2023, evento musicale tra i più seguiti dell’anno arrivato alla sua seconda semifinale. Total pink, paillettes, bermuda: ecco tutti i look della serata.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo dell'Eurovision Song Contest 2023, l'evento musicale più atteso dell'anno in Europa arrivato alla sua seconda semifinale. Dopo la prima puntata di debutto, in occasione della quale abbia visto Marco Mengoni in versione scintillante (anche se solo per qualche minuto), questa sera sul palco della Liverpool Arena si esibiscono i restanti 16 paesi dei 37 in gara. La finalissima andrà in scena il prossimo sabato e decreterà il vincitore, nonché il paese che ospiterà la prossima edizione. Outfit total pink, completi con i bermuda, trasparenze, zeppe e corpetti scultura: ecco tutti i look dei protagonisti della seconda semifinale dell'evento.

Da Reiley a Theodor Andrei: i concorrenti che vestono di rosa

Ad aprire la gara durante la seconda semifinale dell'Eurovision è Reiley (Danimarca), che per l'esperienza sull'ambito palco ha scelto uno scintillante total pink: ha abbinato dei pantaloni con un cut-out a forma di cuore sulla gamba a una giacca sportiva in tinta, il tutto ricoperto di micro cristalli argentati.

Gustaph (Belgio)

A seguire il trend del rosa sono anche il belga Gustaph con i suoi pantaloni alla turca e il cantante del gruppo Joker Out (Slovenia), apparso in versione anni '70 con dei pantaloni lucidi fucsia e una camicia stampata oversize. Theodor Andrei (Romania) punta tutto su un completo (sempre in total pink) ma al posto dei classici pantaloni lunghi preferisce i bermuda, così da rivelare anche degli originali calzettoni cartoon. Come quest'ultimo, anche il greco Victor Vernicos si esibisce in pantaloncini ma ha opta per il beige e per i classici anfibi di pelle.

Monika Linkyte (Lituania)

Bustier scultura e corsetti: i look della seconda semifinale

Per quanto riguarda le donne in gara, durante la seconda semifinale spaziano tra stili e look molto diversi tra loro. Monika Linkyte (Lituania) osa con un minidress vitaminico abbinato a delle maxi zeppe in tinta, Mae Muller (Gran Bretagna) preferisce il total black ma con un corsetto steccato a effetto nude, mentre la georgiana Iru si trasforma in una dea con un sinuoso completo di seta candida.

Elen Yeremyan AKA Brunette (Armenia)

Elen Yeremyan AKA Brunette (Armenia) rinuncia ai tacchi e indossa dei cuissardes stringati coordinati all'abito, l'islandese Dilja opta per un completo metallico argentato, mentre Alika Milova (Estonia) punta su un tailleur azzurro "rivisitato", ovvero con ruches e cut-out sui fianchi. Non mancano le paillettes con Blanka (Polonia), mentre Blanca Paloma (Spagna) segue il trend del bustier scultura. Chi tra i protagonisti di questa sera si aggiudica il titolo di più trendy?