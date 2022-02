Enzo Miccio commenta i look di Sanremo 2022: “Mahmood e Blanco? Albano e Romina in versione fluida” Il paladino di stile e buon gusto Enzo Miccio commenta per Fanpage.it i look di Sanremo: promosse Elisa e Noemi, bocciato Achille Lauro, Emma rimandata.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Sanremo è un grande evento musicale, capace di riunire famiglie e amici davanti alla televisione. Parte del divertimento del pubblico, però, è il commento dei look: la scalinata del teatro Ariston è una grande passerella e lo scivolone è dietro l'angolo. Anche in questa 72esima edizione conduttori, super ospiti e artisti in gara ci hanno fatto sognare con abiti da gran sera, dettagli insoliti e piccole trasgressioni di stile. Non sono mancati però i flop. Nulla è sfuggito all'occhio attento di Enzo Miccio, il wedding planner e arbiter elegantiae più famoso del piccolo schermo. L'esperto di stile ha dato i voti ai look dei big di Sanremo 2022 per Fanpage.it: tra i suoi preferiti ci sono i super favoriti, Mahmood e Blanco, e i super ospiti Maneskin. Bocciati? La canottiera di Giovanni Truppi e i completi psichedelici di Dargen D'Amico. Ecco chi ha vinto (e chi ha perso) la gara di stile.

I voti di Enzo Miccio ai look dei conduttori

Partiamo dai conduttori: Amadeus, per il terzo anno di fila, conquista la sufficienza piena con le sue giacche scintillanti firmate Gai Mattiolo. Ornella Muti, co-conduttrice della prima serata, è "in perfetto stato di conservazione", promossa anche Lorena Cesarini, ma con un piccolo appunto: il tanga che ‘usciva' dall'oblò del vestito. "Queste cose sono sottili ma vanno guardate", commenta l'esperto. Drusilla Foer ha conquistato Enzo Miccio con la scelta di non indossare griffe, ma solo abiti di sartoria: "La vera regina della terza serata".

Drusilla Foer

Tra i super ospiti, Enzo Miccio premia soprattutto i Maneskin, che guadagnano "un bel 9" per i loro look super stylish, firmati Gucci, con dettagli rock e glamour.

Il look Gucci dei Maneskin

I look promossi: "La Rappresentante di Lista merita un dieci"

Mahmood e Blanco, i favoriti di Sanremo 72, hanno conquistato anche Enzo Miccio con i loro look ricercati e fluidi. "Secondo me sono Albano e Romina in versione fluida: si guadagnano un 9″.

Mahmood e Blanco nella terza serata di Sanremo

Ma gli unici a guadagnare un dieci pieno sono gli abiti ironici della Rappresentante di Lista: "Si sono affidati a dei maghi, a Moschino, che ha creato questi look che duettano perfettamente". Elisa, in bianco virginale "da vestale" lascia il segno con la sua semplicità e guadagna un 7 e mezzo, Noemi "la rossa più bella della musica italiana", guadagna un otto pieno.

Elisa in Valentino

I look "bocciati" da Enzo Miccio: Achille Lauro e

Anche le grandi signore del palcoscenico possono commettere un passo falso: è il caso di Donatella Rettore, che quest'anno duetta con la giovane cantautrice Ditonellapiaga. "Le ho trovate un po' dissonanti, il risultato finale è da 4". Un altro artista che non ha convinto Miccio è Achille Lauro: "Ho molto amato Achille Lauro nelle scorse edizioni, in questa devo dire che non ha lasciato un grande segno, ho trovato abbastanza scontato il presentarsi a piedi nudi…voto 4". Quattro e mezzo anche per Dargen D'Amico.

Achille Lauro in Gucci

Un nì per Emma, rimandata con un sei e mezzo: promosso il primo look, rimandato il secondo con i pizzi "pirateschi". Michele Bravi viene descritto da Miccio come un mix tra "Scialpi e Micheal Jackson", ma conquista la sufficienza. Sette anche per il top ‘ragnatela' di Irama.

Emma in Gucci

I top e i flop secondo Enzo Miccio

A conclusione della carrellata di voti, Enzo Miccio confida a Fanpage.it chi, secondo lui, ha vinto la gara di stile del Festival: "A sentimento, chi mi è piaciuta di più è Malika Ayane, che ha portato eleganza e raffinatezza a Sanremo". Anche se non è in gara la cantante conferma uno stile ricercato e di classe. Il look peggiore? Una canottiera nera un po' troppo sportiva. "Secondo me potete indovinarlo – conclude Enzo Miccio – Giovanni Truppi: voto zero!".