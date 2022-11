Emily Ratajkowski preoccupata per l’eccessiva perdita di peso: “Ero scesa a 45 chili” Emily Ratajkowski ha raccontato che nei periodi di stress tende a dimagrire. Ha ammesso di aver perso molto peso, dopo la separazione dal marito: “Ero scesa a 45 chili, è stato spaventoso”.

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkowski ha da poco posto fine alla relazione con Sebastian Bear-McClar, dopo quattro anni di matrimonio e la nascita di Sylvester Apollo, venuto al mondo a marzo 2021. La 31enne ha chiesto il divorzio, pare dopo aver scoperto i molteplici tradimenti di lui. Ora è alle prese con una nuova vita da mamma single, tra biberon e pannolini: anche se si vocifera di una possibile frequentazione in corso con Pete Davidson, con cui è stata ripetutamente avvistata. Insomma, si tratta sicuramente di un periodo difficile, con un nuovo equilibrio da creare. La modella ha ammesso che in momenti come questo, quando è sotto stress, tende a perdere peso: di recente, infatti, è apparsa visibilmente più magra. Ne ha parlato nell'episodio di martedì del suo podcast, High Low with EmRata.

La confessione di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski ha dettagliatamente parlato della sua recente perdita di peso descrivendola come spaventosa e preoccupante. La modella ha affrontato l'argomento nell'ultima puntata del suo podcast. La 31enne si è lanciata in questo progetto (prodotto da Sony Music) dopo la pubblicazione del suo primo libro, intitolato My body. Il volume è strutturato in una serie di saggi in cui ha sviscerato come ha vissuto il rapporto col proprio corpo e la propria immagine negli anni. Il podcast High Low with EmRata ne è una sorta di naturale evoluzione, in cui l'autrice affronta diverse tematiche della cultura pop: dalla sessualità ai social, dalla maternità alla politica.

Ha voluto creare, insomma, uno spazio di confronto intimo, dove potersi raccontare e a cui poter affidare idee, pensieri, osservazioni, riflessioni. Il progetto ha fatto il suo debutto il primo novembre. Nella scorsa puntata ha rivelato che nei periodi di maggiore stress, quelli in cui la sua salute mentale è maggiormente messa alla prova e si sente sotto pressione, tende a dimagrire, in modo evidente e preoccupante. "Penso che il trauma viva nel corpo, questa è stata la mia esperienza", ha detto la modella. Quando ha chiesto il divorzio a Sebastian Bear-McClard ha toccato il fondo: "Ero scesa a 45 chili ed è stato davvero, davvero spaventoso". La star ora sta meglio e ha recuperato un po' di peso: "Per me è un enorme punto di svolta, so di essere felice".