Emily Ratajkowski, la nuova vita da mamma single: “Cambio i pannolini e allatto mio figlio” Emily Ratajkowski ha rivoluzionato la sua quotidianità da quando si è separata dal marito Sebastian Bear-McClar. Sebbene venga descritta come una “party girl”, in verità la sua unica priorità è il figlio Sly ed è a lui che dedica le sue giornate.

A cura di Valeria Paglionico

Emily Ratajkowski sta vivendo un momento molto particolare della sua vita: da poco più di un mese ha annunciato la separazione dal marito Sebastian Bear-McClar, il padre del primogenito Sylvester, e ora sta "riscrivendo" la sua normale quotidianità. Sebbene si parli molto di lei a causa della presunta storia con Pete Davidson, l'ex di Kim Kardashian, la sua unica priorità rimane il figlio, al quale dedica interamente le sue giornate. Di recente ha rilasciato un'intervista a Vogue UK e non ha esitato a parlare della nuova vita da mamma single. Il dettaglio che ha sorpreso tutti? Nonostante sia una celebrità, rimane una donna e una mamma assolutamente "comune".

La quotidianità da mamma di Emily Ratajkowski

L'avevamo lasciata alle prese con feste scatenate ed eventi natalizi all'insegna del glamour, ma la cosa che in pochi sanno è che Emily Ratajkowski nella sfera privata è una donna assolutamente normale. È stata intervistata da Vogue UK e la cosa particolare è che non ha parlato di look glamour o di progetti lavorativi, ha raccontato della sua nuova vita da mamma single. Sly, il figlio avuto dal marito che ora ha 18 mesi, è la persona che ama di più al mondo ed è a lui che si dedica anima e corpo dalla mattina alla sera. Non ha una tata come la maggior parte delle celebrities, preferisce prendersi cura del piccolo in prima persona, così da godersi ogni singolo istante della sua crescita.

Emily Ratajkowski e Sly

Emily Ratajkowski vive da sola con Sly

Da quando si è separata dall'ex marito Emily ha cambiato casa, ora vive con il figlio in un nuovo appartamento a New York. Sebbene i fan siano sempre stati abituati a vederla tra passerelle ed eventi glamour, in verità ama la vita casalinga. "La prima cosa che faccio al mattino è cambiargli il pannolino e allattarlo, poi prendo un caffè e lo fisso mentre mangia", ha spiegato Emily, facendo anche riferimento al fatto che, come succede a ogni mamma, anche lei viene spesso svegliata dal piccolo in piena notte. Solo dopo essersi presa cura di lui, si dedica alla su preparazione, dalla beauty routine alla scelta dell'outfit. Insomma, la Ratajkowki è molto diversa rispetto a come viene descritta dai media: è tutt'altro che una "party girl scatenata", è una mamma attenta e amorevole che ama la quotidianità casalinga con Sly.