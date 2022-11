Emily Ratajkowski dà il via al Natale con il nude look: sul red carpet sfila con l’abito rivelatore Emily Ratajkowski è stata tra le protagoniste dell’Holiday Dinner organizzata da Swarovski a New York. Per lei niente paillettes o look sparkling, ha dato il via alle feste con un sensualissimo naked dress.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche settimana a questa parte Emily Ratajkowski è finita al centro del gossip più spietato e il motivo è molto semplice: dopo la separazione dal marito Sebastian Bear-McClard si va alla ricerca della sua nuova love story. Se fino a qualche giorno fa si parlava di un rapporto speciale con Brad Pitt, ora sono moltissimi coloro che insinuano una presunta relazione con Pete Davidson, anche lui tornato da poco single dopo la rottura con Kim Kardashian. Al di là delle voci vere o fasulle, la cosa certa è che la modella si è lanciata a capofitto nel lavoro, apparendo spesso in pubblico agli eventi mondani di New York. Nelle ultime ore ha dato una piccola anticipazione del suo stile natalizio: sarà audace e all'insegna della sensualità.

Emily Ratajkowski osa con l'effetto vedo-non vedo

Emily Ratajkowski ha ufficialmente dato il via alla stagione delle feste e lo ha fatto rivelando il suo innato animo provocante e sensuale. Nelle ultime ore è stata tra le protagoniste dell'Holiday Dinner organizzata da Swarowski presso il Mark Hotel, un famoso albergo neyworkese nei pressi di Central Park, dove si è lasciata immortalare tra addobbi a tema, maxi soldatini e decorazioni scintillanti. Piuttosto che puntare sui classici look sparkling con paillettes e cristalli, un vero e proprio must natalizio, la modella si è ispirata a una moda tipicamente anni '90, quella degli outfit nude. Dopo l'abito bianco da dea sfoggiato qualche giorno fa, anche questa volta ha lasciato i fan senza parole osando con l'effetto vedo-non vedo.

Emily Ratajkowski in Aya Muse

Il naked dress di Emily Ratajkowski

Sul red carpet tempestato di glitter brillanti dell'evento Swarovski Emily ha sfilato in total black, declinando il look in modo tutt'altro che banale. Ha infatti indossato un lungo naker firmato Aya Muse, per la precisione un sinuoso modello a sirena con la parte superiore trasparente. Il bustier ha solo due micro spalline incrociate sulla schiena e sul davanti è realizzato in un tessuto così trasparente da lasciare intravedere sia il décolleté che gli addominali scolpiti. Mini bag in tinta, sandali col tacco, collana tempestata di diamanti Swarovski e capelli sciolti: la Ratajkowski ha inaugurato il periodo natalizio senza rinunciare al suo iconico stile provocante e iper femminile. In quante seguiranno il suo esempio durante le feste?

