Emily Ratajkowski è una dea in bianco: sul red carpet osa con le trasparenze Emily Ratajkowski ha partecipato al lancio del brand beauty Code8 che si è tenuto ieri a New York. Sul red carpet si è trasformata in una dea greca, ha indossato un abito bianco dalle trasparenze audaci e lo ha abbinato a dei maxi stivali.

A cura di Valeria Paglionico

Emily Ratajkowski ha annunciato la separazione da Sebastian Bear-McClards qualche settimana fa ma, piuttosto che lasciarsi sopraffare dalla tristezza, si è lanciata a capofitto nel lavoro, apparendo spesso agli eventi mondani più ambiti d'America. L'avevamo lasciata super sensuale con un abito a rete traforato durante un party organizzato per i 50 anni di W Magazine, oggi la ritroviamo a una serata di gala tenutasi per il lancio di Code8, un marchio beauty di lusso che è stato presentato a New York. Per l'occasione si è trasformata in una dea e ancora una volta ha osato con le trasparenze: ecco tutti i dettagli del suo nuovo look total white.

Il look bianco di Emily Ratajkowski

Per l'evento Code8 Beauty che si è tenuto ieri sera a New York Emily Ratajkowski ha puntato tutto sul total white, trasformandosi in una vera e propria dea greca. Nonostante a primo impatto il bianco non sembri la tinta ideale per l'autunno, la modella ha dimostrato che è perfetta per aggiungere un tocco di luminosità alle serate umide e uggiose. Ha indossato un abito fasciante lungo fino al ginocchio, un modello incrociato sul davanti, così da creare un profondo scollo a V, con delle maxi fibbie gold annodate dietro al collo e un drappeggio sul lato del fianco. La sua particolarità? Era leggermente trasparente e lasciava in vista sia l'intimo che i capezzoli.

Emily Ratajkowski in bianco

Emily Ratajkowski con gli stivali pitonati

Per completare il tutto Emily ha optato per un abbinamento insolito: niente décolleté o sandali col tacco a spillo, ha preferito un paio di maxi stivali di pelle, le scarpe must dell'inverno. Per la precisione si tratta di un modello griffato, ovvero i Parton di Stuart Weitzman col tacco kitten e la pelle dall'effetto pitonato. Nessun gioiello o accessorio particolare, la modella ha puntato sulla semplicitò, mettendo in risalto i lineamenti perfetti del viso con un raccolto portato con i ciuffi frontali "liberi". In quanti prenderanno ispirazione dal suo outfit total white per l'autunno?

