Ema Stokholma rivelazione di Ballando con le Stelle: dalla cresta punk al look da Regina di Cuori Ema Stokholma è una delle protagoniste principali di questa edizione di Ballando con le Stelle, dove sta stupendo giudici e pubblico con la sua voglia di mettersi in gioco e coi suoi outfit originali.

A cura di Giusy Dente

Ema Stokholma è una delle grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle, esperienza che si sta rivelando particolarmente preziosa, non solo a livello professionale. La conduttrice e speaker radiofonica si sta cimentando come ballerina nel programma di Milly Carlucci ed è tra le più apprezzate, sia dal pubblico che dai giudici in studio. A nessuno di loro è sfuggito il particolare feeling instaurato col partner di ballo, Angelo Madonia. Entrambi single al momento dell'ingresso nello show, si sono affezionati l'uno all'altra riversando il sentimento anche nel ballo, portando così in scena delle performance sempre emozionanti. La 38enne puntata dopo puntata ha trovato dei look sempre originali e perfettamente a tema con le coreografie.

Tutti i look di Ema Stokholma a Ballando con le Stelle

Nella prima puntata Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono esibiti in una salsa, a cui hanno fatto seguito una bachata, una samba, un tango, un charleston, un valzer e un boogie. La 38enne ha uno stile trendy, rock e deciso: anche nel programma di Milly Carlucci non si è tirata indietro quando si è trattato di osare o di stupire, con look originali e ben studiati.

L'ottava puntata è stata all'insegna del punk: un boogie davvero pazzesco danzato con chiodo di pelle, shorts tartan, calze a rete e anfibi. Immancabile una cresta rosa, coordinata a quella del partner di ballo, anche lui col look di pelle. Tornando indietro nelle puntate, è possibile trovare tantissimi outfit variegati, ma sempre allineati allo stile e alla personalità della speaker.

L'abbiamo vista anche in versione Regina di Cuori: mini dress rosso fuoco in vernice con scollo a cuore e senza bretelline, abbinato a parigine a scacchi bianco-nero e scarpette da ballo rosso-nero. Impossibile non notare i dettagli sulla scollatura e sulla gonna: delle carte da gioco, a tema con la scenografia e l'esibizione.

Ma la ballerina si è cimentata anche con un delicato e romantico valzer, indossando un elegante lungo abito nero di pizzo trasparente a maniche lunghe, fino al delicato e sognante abito lungo rosa con piccole balze da principessa. E che dire: la principessa, a passo di danza, sembrerebbe anche aver trovato il suo principe!