Elodie da bambina, la dolce foto del passato con la pettinatura anni ’90

Com’era Elodie da bambina, quando non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una star? A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove ha postato una dolcissima foto di famiglia degli anni ’90.

Elodie è tra le artiste più amate del momento e, nonostante il tempo che passa, la sua carriera continua a essere in continua ascesa. Cantante, modella, attrice, icona fashion: da quando ha debuttato ad Amici a oggi ha dimostrato di essere incredibilmente eclettica, capace di eccellere in ogni settore, distinguendosi sempre per fascino e bellezza. Com'era prima del successo, quando non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata una star? A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove proprio nelle ultime ore ha condiviso una foto della sua infanzia: ecco com'era da bambina.

La vecchia foto di famiglia di Elodie

Oggi siamo abituati a vederla meravigliosa e glamour sui palcoscenici più ambiti d'Italia ma com'era Elodie prima di raggiungere la notorietà? Solitamente non ama condividere i vecchi ricordi sui social ma nelle ultime ore ha fatto una piccola eccezione, postando tra le Stories una foto dell'infanzia in cui appare dolcissima in compagnia della mamma Claudia Marthe e della sorella Fey Di Patrizi. La sorella si diverte a mettere "le corna" alla madre, Claudia è super trendy con cerchi alle orecchie e cappello pescatore, mentre Elodie è una splendida ragazzina dallo stile anni '90. All'epoca portava i capelli lunghi ma li legava in una coda di cavallo con due ciuffetti sottili lasciati liberi sul davanti (proprio come andava di moda in quel periodo).

L'evoluzione dell'immagine di Elodie

Che sognasse o meno di diventare una star, Elodie da bambina era già meravigliosa, affascinante e sveglia, caratteristiche che non ha assolutamente perso col passare degli anni. Cosa è cambiato nel suo aspetto? Ha innanzitutto rivoluzionato il look con estrema frequenza, passando dai capelli rosa di Amici al caschetto platino di Margarita, fino ad arrivare alla chioma scura e naturale che sfoggia ad oggi. Lo sguardo vispo, la carnagione scura e il sorriso malandrino, però, sono rimasti e sono proprio questi alcuni dei dettagli che la rendono ancora oggi tanto amata. Insomma, fatta eccezione per la naturale trasformazione dovuta alla crescita (e ai continui cambi di stile), Elodie è rimasta naturale al 100%.