Elodie canta insieme a Renato Zero a Roma: look total black con il reggiseno che diventa un foulard

Elodie

Elodie è stata ospite al concerto di Renato Zero in occasione della data del 20 marzo 2024 al Paleur di Roma. I due, che avevano già duettato insieme a Firenze durante il tour della cantante, hanno cantato Cercami emozionando tutti gli spettatori presenti. La diva si era presa un periodo di pausa per registrare nuova musica, approfittandone anche per una vacanza al sole in Australia. Ora è pronta per tornare dal suo pubblico, come ci testimonia anche la sua esibizione al Mediolanum Forum di Milano insieme ai Club Dogo di qualche giorno fa. Oltre alla musica, poi, rivedremo Elodie anche sul piccolo schermo in Call my agent 2, serie di grande successo targata Sky: in occasione della premiere romana di metà marzo, la cantante e attrice ha stregato tutti i presenti con look total black. Stessa palette scelta per il duetto con Renato Zero.

Elodie con Renato Zero sul palco del Palaeur di Roma

Il look total black di Elodie al concerto di Renato Zero

Se per la prima di Call my agent 2 l'abbiamo vista indossare un mini abito nero Valentino con tanto di guanti da vera diva, al concerto di Renato Zero Elodie cambia stile pur scegliendo la stessa tonalità. Per il duetto sulle note di Cercami, la cantante ha optato per un look glamour con un tocco gipsy-chic curato dalla sua stylist Alba Melendo.

Elodie in Diesel

L'intero outfit fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 di Diesel. Lo stile urban di Glenn Martens, Direttore Creativo del brand, si coglie immediatamente nella lunga gonna nera indossata da Elodie: il capo leggermente a vita alta è estremamente fluido e a tratti quasi luminoso per via del raso lavato, materiale con cui è realizzato. Come si vede dalla foto postata nelle storie Instagram di Elodie, la gonna ha anche uno spacco laterale che parte dal ginocchio. Un dettaglio super cool che spezza la linea dritta della gonna.

Elodie prima dell'esibizione al Palaeur con Renato Zero

Quanto costa il look di Elodie sfoggiato al concerto di Roma

A dare un twist in più al look è il top reggiseno triangolare in jersey: dalle spalline del reggiseno partono due fasce, che possono essere lasciate libere come una sorta di stola lunghissima oppure avvolte intorno al collo come un foulard. Un dettaglio elegantissimo che rende il look total black per niente minimal. L'outfit firmato Diesel è disponibile sul sito del brand a 1645 euro. Anche le scarpe firmate Le Silla erano total black: si tratta di un paio di slingback modello Cage che davano un tocco quasi retrò alla mise.

Il look Diesel P/E 2024