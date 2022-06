Elizabeth Hurley con l’abito tagliato: ricorda il look iconico e veste coordinata al figlio Damian Ricordate l’iconico abito con le spille da balia di Elizabeth Hurley? Era il 1994 quando lo sfoggiò al fianco di Hugh Grant e da allora divenne icona di bellezza e sensualità. Oggi ha rivisitato quell’outfit in una versione moderna e colorata: ecco il minidress total pink che ricorda il suo vestito vintage.

A cura di Valeria Paglionico

Elizabeth e Damian Hurley in Versace

Elizabeth Hurley è una delle donne più amate al mondo e, nonostante abbia raggiunto i 57 anni, continua a essere in splendida forma, tanto da fare invidia alle colleghe molto più giovani di lei. Non sorprende, dunque, che sui social non esiti a posare meravigliosa in bikini e in abiti fascianti, così da mettere in risalto il corpo da urlo che da sempre la contraddistingue. Di recente lo ha fatto ancora e, oltre ad apparire splendida in rosa, ha anche trovato il modo di "auto-celebrarsi". Cosa ha fatto? Ha indossato un vestito che ricorda il look iconico che ha sfoggiato nel 1994 al fianco dell'ex compagno Hugh Grant alla prima di Quattro matrimoni e un funerale.

Il look iconico di Liz Hurley

Qual è stato il momento in cui Elizabeth Hurley è diventata famosa? Nel 1994 quando ha "rubato la scena" a Hugh Grant alla prima di Quattro matrimoni e un funerale. La modella spopolò in fatto di sensualità con indosso un lungo abito nero firmato Versace, un modello con la maxi scollature e dei tagli cut-out lungo tutta la silhouette decorati con le iconiche spille da balia. Lo indossò per caso dopo che altre Maison di moda si rifiutarono di vestirla ma, a quanto pare, non avrebbe potuto fare una scelta migliore. Da quel momento in poi divenne un'indiscussa icona di bellezza e livello internazionale e ancora oggi, nonostante l'avanzare dell'età, non ha perso splendore e femminilità. Nelle ultime ore ha ricordato quell'outfit che ha fatto storia ma la cosa particolare è che lo ha rivisitato in modo glamour e coloratissimo seguendo la mania del total pink.

Elizabeth Hurley posa col figlio Damian

Al motto di "Avere un momento Versace", Liz Hurley ha mostrato sui social il suo nuovo look firmato ancora una volta proprio da Donatella Versace. Ha indossato un minidress rosa tempestato di paillettes, un modello che ricorda molto quello che lei stessa aveva sfoggiato negli anni '90. Ha la scollatura generosa, le spalline larghe e dei fermagli gold logati che "chiudono" i tagli su spalle, fianchi e busto. Sul sito ufficiale della Maison è disponibile solo in una versione senza cut-out, quindi probabilmente quello della modella è stato personalizzato dalla stilista in persona. A farle compagnia negli scatti questa volta non è Hugh Grant ma il figlio Damian Hurley, che si è vestito in coordinato con la mamma con un completo nero decorato con gli stessi fermagli sul petto. A distanza di 28 anni l'attrice non ha perso sensualità e bellezza, anzi, giorno dopo giorno sembra diventare sempre più provocante e fashion.