Damian Hurley festeggia 20 anni tagliando i capelli (e mamma Elizabeth condivide le foto da bambino) Damian Hurley, il figlio di Elizabeth Hurley, ha compiuto 20 anni e per l’occasione si è regalato un cambio look: ha tagliato i lunghi capelli! Sua madre gli ha fatto gli auguri condividendo alcune foto inedite di quando era piccolo.

A cura di Giusy Dente

Se quello di qualche mese fa era stato solo uno scherzo, stavolta Damian Hurley lo ha fatto davvero. A ottobre i suoi fan erano rimasti sconvolti, vedendo una sua foto coi capelli cortissimi. Era stato poi lui stesso a intervenire per tranquillizzare i follower, spiegando loro di non aver affatto tagliato i suoi lunghi capelli, ma di averli solo legati. La chioma folta è una delle cose che i fan amano maggiormente di lui: è una sorta di marchio di fabbrica, un elemento fondamentale della sua irresistibile bellezza androgina. Il figlio di Elizabeth Hurley e Steve Bing è un'icona genderless, simbolo di rivoluzione contro gli stereotipi e abbattimento dell'ideale di mascolinità tossica a tutti i costi. Fisico asciutto, lineamenti delicati, labbra carnose, penetranti occhi chiari e appunto capelli lunghi: il 20enne lavora come modello e somiglia incredibilmente a sua madre, a sua volta supermodella oltre che attrice. Buon sangue non mente!

Damian Hurley compie 20 anni

Nei servizi fotografici Damian Hurley è capace di bucare l'obiettivo, come si suol dire. Il suo fascino, amplificato negli anni da un irresistibile stile androgino, è apparso evidente sin da piccolo. A 15 anni viene scelto per interpretare Prince Hansel von Liechtenstein nella serie The Royals, a 16 anni firma il suo primo contratto da modello per l’agenzia Tess Management, a 17 anni viene notato dal fotografo di moda Steven Maisel e a 18 ha firma con l'agenzia IMG Models.

Ha posato con Irina Shayk e all'attivo ha anche due campagne con la linea make-up di Pat McGrath. Non usa molto i social, dove prevalgono le foto professionali piuttosto che quelle relative alla vita privata, a momenti quotidiani magari in famiglia o con gli amici. Ogni volta che pubblica un'immagine, però, fa il pieno di like e infiamma i social, anche per la somiglianza evidente con la bellissima Elizabeth Hurley.

Il nuovo look di Damian Hurley

Proprio lei in occasione del 20esimo compleanno del figlio ha condiviso alcune foto inedite, dei rari scatti del passato risalenti a una quindicina di anni fa, apparentemente. Damian è solo un bambino e già si notano sul suo viso i lineamenti materni: stessi occhi, stessi zigomi, stesso sguardo. Col passare degli anni Damian ha lasciato crescere i capelli, ma in occasione del compleanno ci ha voluto dare un taglio. Ha festeggiato condividendo sui social una foto in costume in cui si nota chiaramente il nuovo look: ha abbandonato la chioma lunga e stavolta non è uno scherzo né un effetto ottico. Non c'è che dire: la sua bellezza resta ugualmente mozzafiato.