Victoria Beckham da giovane coi capelli cortissimi: la dolce foto che ricorda i primi anni da mamma Victoria Beckham è diventata mamma per la prima volta più di 20 anni fa e, in occasione del compleanno del primogenito Brooklyn, ha rispolverato una vecchia foto che ricorda quei dolci momenti. Tra capelli corti e super abbronzatura, l’ex Posh Spice era quasi irriconoscibile.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per la famiglia Beckham: Brooklyn ha compiuto 23 anni e, come da tradizione, ha ricevuto innumerevoli messaggi di auguri da followers e persone care. Tra le dediche più dolci c'è stata quella di mamma Victoria, che ha approfittato della ricorrenza per riaprire un vecchio album dei ricordi. Oggi è una stilista di successo, una donna tutta d'un pezzo che non si concede mai neppure un sorriso, ma in quanti ricordano com'era da giovane? È stata lei stessa a soddisfare le curiosità dei fan postando una foto in versione dolce mamma risalente ai primissimi anni 2000.

La foto di Victoria Beckham da giovane

"Esattamente 23 anni fa la mia vita è cambiata per sempre, ho sentito un amore impossibile da spiegare. Brooklyn, non hai idea di quanto ti amiamo tutti. Buon compleanno all'anima più dolce e gentile", sono queste le parole con cui Victoria Beckham ha fatto gli auguri al primogenito. Per l'occasione ha rispolverato una vecchia foto che ricorda i suoi primi momenti da mamma. Sullo sfondo di un panorama paradisiaco l'ex Posh Spice si è lasciata immortalare con il bimbo tra le braccia mentre lo guardava con dolcezza. Indossava un micro bikini, vantava un'abbronzatura da urlo e portava i capelli cortissimi con la frangia a tendina. In quanti sono riusciti a riconoscerla fin dal primo sguardo?

La dedica di David Beckham a Brooklyn

Victoria non è stata l'unica a condividere sui social un ricordo tanto dolce per celebrare il compleanno di Brooklyn, anche papà David Beckham lo ha fatto. Ha infatti postato un vecchio scatto risalente al 2000, nel quale appariva con il viso raggiante e il primogenito tra le braccia. Portava i capelli biondi e a caschetto, aveva il petto depilato e nei panni di papà era meraviglioso. Nonostante siano passati più di due decenni da allora, l'ex calciatore non ha perso il fascino e la bellezza che da sempre lo contraddistinguono. A ereditare queste "doti" sono stati praticamente tutti i figli, da Brooklyn alla piccola Harper. La famiglia Beckham non sembra forse essere la famiglia perfetta?