Elisabetta Gregoraci, weekend in rosa: quanto costano camicia e cappello coordinati Elisabetta Gregoraci si sta godendo un weekend di mare a Forte dei Marmi e segue la tendenza dei look total pink.

A cura di Beatrice Manca

La "Barbie mania" ha contagiato davvero tutti: il rosa è il colore dell'estate 2022 e le star si ispirano alla bambola più famosa del mondo tra minidress scintillanti, look total pink e borsette a forma di cuore. Forse è merito del film in arrivo con Margot Robbie e Ryan Gosling, o forse semplicemente abbiamo bisogno di ottimismo e un pizzico di fantasia in tempi confusi. Rosa sia, dunque: anche Elisabetta Gregoraci ha seguito la tendenza con una tuta rosa fucsia. La conduttrice televisiva si gode un intero weekend en rose: sui social si è mostrata in versione casual con un look griffato e coordinato.

Il look estivo di Elisabetta Gregoraci è griffato

Elisabetta Gregoraci si sta godendo un weekend di mare a Forte dei Marmi: dopo un venerdì sera glamour ha deciso di proseguire il weekend all'insegna del colore di stagione, ma in versione casual. Ha salutato i fan su Instagram con il perfetto look "da spiaggia": ha indossato una camicia Etro nella nuova fantasia, liquid paisley, coordinata al cappello da pescatore con maxi logo.

Camicia Etro

Viste le temperature record di questi giorni, il cappello è l'accessorio must have del momento: protegge dal caldo, ripara il viso ed è anche super cool. Il tocco di stile nel look di Elisabetta Gregoraci? Gli occhiali "da Lolita" con le lenti a forma di cuore!

Il cappello da pescatore di Etro

Elisabetta Gregoraci ha una vera passione per la moda e per gli accessori di lusso: cappello e camicia costano rispettivamente 240 euro e 465 euro. Aggiungendo gli occhiali e il resto dell'outfit, quindi, si superano facilmente i mille euro. Se il look vi sembra familiare avete ragione: anche Aurora Ramazzotti ha sfoggiato un look coordinato per una giornata al mare. Un'idea da copiare in vista delle vacanze!